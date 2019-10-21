Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye cari fazlada rekor kırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT World Forum'da konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye cari fazlada rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT World Forum'da konuştu. Albayrak "Ekonomi iç ve duş şoklara karşı önemli bir direniş gösterdi. Ağustosta cari fazla 5.1 milyar dolar oldu. Türkiye cari fazlada geçen yıla göre rekor kırdı. Enflasyon tek hanelere indi. Önümüzdeki sene itibariyle yüzde 5'lik büyüme bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT World Forum'da konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Dünya düzeni sorunlara çare olmuyor. Başkalarının toplumsal ve ekonomik sıkıntılarını görmezden gelmek mevcut çatışmaları ileri götürecektir. Yeni dünya düzeni kurmalıyız. Küresel ekonomik gerileme endişesi var. Uluslararası ticaretlerdeki gerilimleri azaltmalıyız. Serbest ticaretin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Uluslararası vergilerle ilgili reformlar ve mevzuatları geliştirmemiz gerekiyor. 2030'a kadar Çin ve Hindistan'ın gayri safi milli hasılası G7'deki ülkelerden daha fazla olacak.

Uluslararası ödeme sistemindeki tekele sahip olunması ABD'nin yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor. Önemli ticari ortaklarımızla kendi para birimlerimizle anlaşmalar imzalamaya başladık. Rusya ve Çin kendi ulusal para birimleriyle anlaşmalarını yaptı.

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"Türkiye dünyanın 16. en büyük ekonomisi"

Türkiye dünyanın 16. en büyük ekonomisi. AK Parti ile milletimiz üst ve orta seviyeye taşındı. Türkiye endüstri ülkesi olma yolunda. Son 17 senede çok iyi bir altyapı temeli oluşturdu. Türkiye bu dönemde çok güçlü altyapı oluşturdu. 10 senede başarılı bir şekilde küresel finansal krizin, hain darbe girişiminin ve spekülatif ekonomi saldırısının üzerinden geldik ve yüzde 5 büyüdük.

"Türkiye cari fazlada geçen yıla göre rekor kırdı"

  • Ekonomi iç ve duş şoklara karşı önemli bir direniş gösterdi. Ağustosta cari fazla 5.1 milyar dolar oldu. Türkiye cari fazlada geçen yıla göre rekor kırdı. Enflasyon tek hanelere indi. Önümüzdeki sene itibariyle yüzde 5'lik büyüme bekliyoruz.

Türkiye'de 3,6 milyon mülteci var. Bölgede DEAŞ ve YPG terörüyle uğraşıyoruz. 40 milyar dolardan fazla harcadık, bu da ekonomimizi etkiliyor.

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