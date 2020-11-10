Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.Elvan, "Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın" ifadelerini kullandı.
1) Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım.
Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/RmjL0vd5jm
1) Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım.