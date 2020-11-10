Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım

Lütfi Elvan'dan atanmasına ilişkin ilk açıklama: Bana da sürpriz oldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Görevlendirme bekliyor muydunuz?' sorusuna Bakan Elvan, 'Bana da sürpriz oldu' dedi.