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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle görevime başladım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Lütfi Elvan
Bakan Lütfi Elvan

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Elvan, "Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan ilk açıklama: Benim için sürpriz oldu
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan ilk açıklama: Benim için sürpriz oldu

Lütfi Elvan'dan atanmasına ilişkin ilk açıklama: Bana da sürpriz oldu
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Lütfi Elvan'dan atanmasına ilişkin ilk açıklama: Bana da sürpriz oldu
Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Görevlendirme bekliyor muydunuz?' sorusuna Bakan Elvan, 'Bana da sürpriz oldu' dedi.


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