​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: KDV iadeleri hemen ödenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki gün AK Parti Grup toplantısı sonrasında AK Partili milletvekillerine yeni ekonomik model ile finansal paketin detaylarına ilişkin bir sunum yaptı.

Yeni ekonomik modelinin başarıya ulaşmaya başladığını söyleyen Nureddin Nebati, önümüzdeki yıl ihracatın artması ve turizmden dolayı cari fazlası verileceğini işaret ederek, “Biz cari açığı artık tersine döndüğü, üretimle büyüdüğümüz bir ülke olacağız. Burada herkes elini taşın altına koymalı” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

DEVLETİMİZİN PARASI VAR

Nebati, gecikmeli ödendiği belirtilen KDV iadesiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Burada önemli bir adım atıyoruz. KDV ödemelerini artık hemen yapacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Devletimizin parası var” diye konuştu. Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı ihracatçılara “ileri vadeli kur rakamı” verilmesini öngören sistemi de milletvekillerine anlattı.

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İHRACATA KORUMA KALKANI

“İhracatımıza koruma kalkanı geliyor” ifadesini kullanan Nebati, şunları aktardı: “Merkez Bankası firmalara ileri vadeli kur rakamı verecek. Yatırım yapacak şirket bunu Merkez Bankası’ndan talep edecek. Merkez Bankası da ileriye dönük kuru verecek. Arada bir fark olur ise bunu Merkez Bankası karşılayacak. Bu model üzerinde çalımalar devam ediyor.” Bakan Nebati, “kur korumalı TL vadeli mevduat” sistemine benzer bir sistem üzerinde çalışma yaptığını anlattı.

İndirim yansımazsa kendimizi göstereceğiz

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Nebati, “Kurdaki gerilemenin fiyatlara yansıması konusunda ağırdan alındığının” belirtilmesi üzerine “Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir” ifadesini kullandı.