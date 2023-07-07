Hazine ve Maliye Bakanlığı Bloomberg'in masa başı operasyonunu çürüttü

"Maliye Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzasıyla dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir."