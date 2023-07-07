Hazine ve Maliye Bakanlığı Bloomberg'in masa başı operasyonunu çürüttü

Bloomberg
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ekonomi üzerinden Türkiye üzerindek algı operasyonlarına devam eden ABD merkezli Bloomberg'in operasyonunu çürütüldü.
'Masa başı uydurma haber'
'Masa başı uydurma haber'
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Maliye Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzasıyla dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir."
ifadeleri kullanıldı.
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Mehmet Şimşek
#Bloomberg
43 dakika önce