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Hazine ve Maliye Bakanlığı defterdarlık uzman yardımcısı alım şartları ve başvuru tarihleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla belli oldu. Başvurular 18 Ocak-29 Ocak 2021'de Bakanlığın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığının daha önce açıkladığı 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, defterdarlık uzman yardımcıları Bakanlığın taşra teşkilatlarında (defterdarlıklarda) görevlendirilecek.

Başvurular 18 Ocak-29 Ocak 2021'de Bakanlığın internet sayfası (www.hmb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Ankara'da yapılacak giriş sınavının tarihi, sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri de Bakanlığın internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

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