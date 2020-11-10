Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanma kararı Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararına göre görevden affını isteyen ve görevden affedilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararına göre görevden affını isteyen ve görevden affedilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan atandı.
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