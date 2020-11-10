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Ekonomi Lütfi Elvanın Hazine ve Maliye Bakanlığına atanma kararı Resmi Gazetede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan’ın atanması kararı Resmi Gazete’de

Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanma kararı Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan atandı.

Haber Merkezi İHA
Lütfi Elvan
Lütfi Elvan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararına göre görevden affını isteyen ve görevden affedilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
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