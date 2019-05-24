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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından Reutersa tepki
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından Reuters’a tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı haber ajansı Reuters’ın 23 Mayıs 2019 tarihinde İVME Finansman Paketi’ne ilişkin yayınlamış olduğu “Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak” başlıklı habere ilişkin tepki gösterdi. Bakanlık ajansın yaptığı haberle İVME Finansman Paketi’nin kasıtlı olarak karalama amacı taşıdığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'İvme Finansman Paketi'ni tanıttı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'İvme Finansman Paketi'ni tanıttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı haber ajansı Reuters’ın 23 Mayıs 2019 tarihinde İVME Finansman Paketi’ne ilişkin yayınlamış olduğu “Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak” başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün üç kamu bankası tarafından hazırlanan ve ihracat odaklı stratejik sektörlere finansman sağlamayı amaçlayan İVME Finansman Paketi’nin tanıtım toplantısının Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "Haber ajansı Reuters tarafından yayınlanan 'Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak' başlıklı haber, kamu bankaları tarafından sunulan İVME Finansman Paketi’ni kasıtlı olarak karalama amacını taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu haber ile Türkiye’nin ihracat potansiyeline ve yerli üretime çok önemli destek sağlayacak olan paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

  • "İlgili haber ajansı, bir süredir Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturma çabası içerisinde bulunmaktadır. Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir. Türkiye’nin ekonomisini doğrudan hedef alan bu anlayışa karşı gerekli tüm hukuki haklar saklı tutulacaktır."

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