Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından vatandaşlara önemli uyarı İtibar etmeyin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı: İtibar etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı yapıldı. Açıklamada, "Son dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda; kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığımız Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir. Bu kapsamda; Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir" denildi.

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Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanlığından vatandaşlara önemli uyarı: İtibar etmeyin
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde gelen şikayetler üzerine bir açıklama yaptı ve kendisini avukat olarak tanıtarak para isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Son dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda; kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığımız Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir. Bu kapsamda; Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir."

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