Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız.” demişti. Memur maaş zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon oranın Temmuz ayında açıklanmasıyla birlikte netleşecek. AK Parti emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili tasarıyı Meclis'e getiriyor. Peki en düşük memur maaş zammı bayrama yetişir mi? Emekli ve memur zammı ne zaman Meclis’ten geçecek? Memura toplu sözleşme zammı ne kadar? İşte detaylar.