Hepsiburada’nın marka yüzü Kıvanç Tatlıtuğ oldu

Türkiye’nin, Nasdaq’ta işlem gören ilk ve tek şirketi Hepsiburada, 2023 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde Hepsiburada, e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde başarılı rakamlara imza attı ve 2023 yılına güçlü bir giriş yaptı.