Her derde deva ama fırsatçılar insan sağlığını hiçe sayıyor: Akılalmaz hileler var

Bazı kişilerin sofralardan eksik edilmeyen baharatlar karabiber, pul biber ve sumakta maliyeti düşürmek için katkı maddeleri kullandığı iddia edildi. Karabibere irmik, sumağa gıda boyası ve kepek katıldığı, pul biberi biber saplarının gıda boyasıyla renklendirilerek satıldığı ileri sürüldü.

Adana’da uzun yılladır aktar dükkanı işleten İbrahim Ceyhan (35), her üründe olduğu gibi baharatta da hileler yapıldığını söyledi. Sumağın içerisine limon tozu karıştırarak tat verenlerin olduğunu söyleyen Ceylan, vatandaşların güvenmedikleri yerlerden alışveriş yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

DHA Herkesin sofrasından eksik etmediği karabiber, sumak ve toz biberin, insan sağlığını hiçe sayan fırsatçılar tarafından içeriği değiştirilerek satışa sunulduğu belirtildi.

UCUZ BAHARATLARA DİKKAT

Toz biberde, biberin kullanılmayan çekirdeği ve saplarının karıştırılarak gıda boyası takviyesiyle hile yapıldığını aktaran Ceylan, "Gözünüzle görmediğiniz karabiberi de vatandaşların almasını tavsiye etmiyorum. Karabiberde ise irmiği kavurup makineden çekerek karabiberin içerisine karıştırıyorlar. Bunun gibi birçok maliyet düşürecek yöntemleri kullananlar var. Vatandaşlarımız ham karabiberleri gözlerinin önünde çektirerek alsınlar.

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Önceden çekilen toz halini almasınlar. Şu anda piyasada karabiber 60 lira, sumak 50 lira, toz biber de 45 liradan satılıyor. Kısacası bu fiyatların altında bu ürünler satılıyorsa mutlaka o üründe bir sıkıntı vardır’’ dedi.

DHA Karabibere irmik, sumağa gıda boyası ve kepek katıldığı, pul biberi biber saplarının gıda boyasıyla renklendirilerek satıldığı ileri sürüldü.

BAHARATLARA DA HİLE KARIŞTI

En çok hileye müsait baharatın sumak olduğunu söyleyen Salih Altunsoy (29), "Sumağın içerisine kepek, limon tozu katıp, gıda boyasıyla renklendirerek birinci kalite sumak diye satıyorlar. Karabiberin içerisine esmer bulgur kavurup makinede öğüterek satıyorlar. Önceki yıllarda toz biber için kiremit tozu kullanıyor derlerdi. Ancak ben hiç karşılaşmadım. İkinci kalite biberi alıp sapı, çekirdekleriyle beraber çekerek gıda boyası karıştırarak satanlar görüyoruz’’ diye konuştu.

FOTOĞRAF 10 Pandemi döneminde tüm alışveriş merkezlerindeki restoranlarda karabiber, kimyon ve tuz ürünleri müşterilere paketler içinde sunuluyor. Hijyene önem verilerek kimsenin eli değmeden hazırlanan bu poşetler olumlu tepkiler alsa da içeriğinin bilinmemesi bazı vatandaşları tedirgin ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı denetimleri arttırarak belirli aralıklarla, hangi baharat firmalarının hileli ürün sattığını, taklit ve tağşiş ürünlerin listesini açıklıyor. Baharatların insan sağlığı ve bağışıklık sisteminin koronavirüs döneminde güçlü tutulması açısından çok önemli olduğunu ifade eden diyetisyen Derya Zünbülcan, kapalı baharatların içinde ne olduğunun bilinmediğini söyleyerek, hileli ürünlerin sağlığa faydadan çok zarar getirebileceğini söyledi. Kapalı baharatların içinde ne olduğunun bilinmediğini anlatan Zünbülcan, Ne yazık ki sumak, karabiber ve çeşitli baharatlar, nohut tozu, demir tozu, çeşitli ot ve çöplerle tağşiş yapılabiliyor. Bu tarz hileler maliyeti düşürsün diye yapılsa da halk sağlığıyla oynayan ciddi hamlelerdir. Vatandaşlar mutlaka tükettiği baharatlara dikkat etmeli. Satın aldığı baharatları uzun süredir tanıdıkları yerlerden temin etmeliler dedi. Özellikle metallerle yapılan tağşişlerin büyük risk taşıdığına dikkat çeken Zünbülcan, demir tozu eklenmiş karabiberin daha ağır çekse de sağlık açısından çok zararlı olduğunu dile getirdi. Diyetisyen Zünbülcan, şunları söyledi: Karabiber güçlü bir baharattır. İçinde piperin bulunur. Kalp ve cilt sağlığına iyi gelir. Kanserden korur, vücuttaki iltihabı azaltır. Hileli karabiberler faydasını almak bir yana, vatandaşları kanserojen etkilerle karşı karşıya bırakabilir. Daha ağır çekmesi ve maliyeti düşürmesi açısından demir tozu eklenmiş bir karabiber tüketirseniz bu durum kansere yol açabilir, sindirim ve sinir sistemi rahatsızlıklarını tetikler, uzun vadede öldürücü olabilir İzmir Kurukahveciler Kuruyemişçiler ve Baharatçılar Odası Başkanı İlyas Gönen, kapalı baharatların üzerinde imalatçı firma bilgilerinin bulunması gerektiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Gönen, Kapalı bir baharatın içindeki zehir midir nedir, halk bunu bilmiyor. İmalatçı firma paketin üzerine içerik, üretim izni ve son kullanma tarihiyle ilgili bilgileri yazmak zorundadır. Bilgileri yazmayan kimyon, karabiber ya da tuzu tüketmeyin dedi. Karabiberin içinde kişniş karıştırıldığı yönünde de duyumlar aldıklarını anlatan Gönen, eski baharatçılardan ve bilinen aktarlardan alışveriş yapılması gerektiğini söyleyerek, Pazaryerlerinde baharatlar açıkta satılıyor. Aynı baharatın kilosu bir yerde 30 lira, bir yerde 60 lira olur mu? Ucuzdur vardır bir illeti, pahalıdır vardır bir hikmeti. Ama bunun orta yolu var. Vatandaşlar gerekirse ceplerinde hijyen için kolonya taşırken kendi baharatını tuzunu da taşısın. Çünkü inanılmaz bir haksız rekabet var. Bilinçli tüketici olalım. Cezalar caydırıcı ama esnafa caydırıcı. Diğerlerini tespit etmek zor diye konuştu. İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda baharat satışı yapan Celal Bayson ise, baharatın alındığı yerin önemli olduğunu hatırlatarak aradaki fiyat farkına dikkat çekti. Düşük fiyat olması için ürünlerin içine ikinci, üçüncü kaliteli malzeme karıştırıldığını anlatan Bayson, Biz müşterilerimiz devamlı tüketsin diye özen gösteriyoruz. Özel makinelerle taze çektiriyoruz, gözümüzün önünde hazırlanıyor. Bende karabiber 60 lira. Başka yerde daha düşük fiyatla da görürsünüz. Ama has karabiberin özel çekilmiş iri taneleri olur. Hileli karabiberi vatandaşların ayırt etmesi biraz zor. Bunun için güvenilir yerlerden alsınlar. Biz gıda çarşısında toptancıyız. Sağlıkçılar bizi her ay kontrole geliyor. Hijyen belgelerimiz mevcuttur dedi. Esnaftan Erhan Turan ise şöyle konuştu: Kırmızı ve pul bibere tuğla tozu karıştırıldığını biliyorum. Pazaryerlerinde satılan açık ürünler sağlıksız olur. Vatandaşlar baharatı bilinen aktarlardan alsınlar Uzmanlar uyarıyor: Kapalı poşete giren baharatlara büyük hile Kamuya açık restoranlar ile gıda işletmelerinde müşterilere sunulan tuz ve baharat gibi malzemeler, koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı poşetlerin içine girdi. Ancak son dönemde fiyatları artan bazı baharatların maliyet hesabı yapanlar tarafından içine farklı maddeler karıştırılarak sunulduğu iddia edildi. Uzmanlar özellikle çöp, dal, yaprak parçaları ya da demir tozu katılan karabiberlerin halk sağlığını tehdit ettiğini hatırlatarak, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 12 Koronavirüs pandemisi sürecinde sağlığa yararları konusu sıkça ele alınan baharatlara rağbet artınca, fırsatçılar, baharatlarda tağşiş yöntemine başvurdu. Baharat, fazla ağırlaşsın diye nohuttan demir tozuna birçok şey katıldı. Tüketici de gerçek ile tağşiş baharat arasındaki fiyat farkına bakarak daha uygun fiyatlı ürün diye açıkta satılanları tercih etmeye başladı. Bu sayede ürünlerde hile yapanlar, sürümden kazanmaya başladı. 'TOKSİK ETKİ BIRAKARAK KANSERE YOL AÇIYOR'<br>​<br>​ Sofraların, tariflerin ve sağlıklı reçetelerin vazgeçilmezi baharatlardaki bu hileli duruma dikkat çeken Dicle Üniversitesi Hastaneleri Beslenme ve Diyet Birimi Diyetisyeni Pınar Süleymanoğlu, baharatlara artan talebin hemen ardından önce fiyat patlamasının yaşandığını, ardından da tağşiş yoluna gidildiğini söyledi. Sumağa yaprak tozlarının küçültülüp katıldığını, zencefile nohudun ve bazı baharatlara da demir tozunun katıldığını belirten Süleymanoğlu, tağşiş yönteminin vücutta toksik etkiler bırakarak kanser türlerinin oluşmasına neden olduğunu açıkladı. 'NOHUT TOZLARI ZENCEFİLE KATILMAYA BAŞLANDI'<br>​<br>​ Baharatlara olan talepler arttıktan sonra tağşiş yoluna fazlasıyla gidildiğini aktaran Süleymanoğlu, şunları söyledi:<br>​<br>​ Öncelikle bir fiyat patlaması oldu, ucuz olan yerlerde de farklı tağşiş yollarına gidildi. Örneğin, sumağa yaprak tozları küçültülüp katıldı, nohut tozları zencefile katılmaya başlandı, gıda boyaları sıkça kullanıldı, bu boyalarla görünümü canlandırılarak hile yapıldı. Bazı baharatlara da demir tozu katıldı. Bunların hepsinin vücuda çok zararları bulunmakta, çünkü vücutta toksik etkiler bırakmakta. Bu toksik etkiler kanser oluşmasına neden oluyor. Vücutta çeşitli hastalıklara neden olan tağşiş, insan sağlığını bozuyor. En çok kanser türleri, mide rahatsızlıkları gibi rahatsızlıklara yol açıyor. Özellikle metalin uygun olmayan koşullarda karıştırılıp kullanılması, çeşitli gıda zehirlenmelerine ve toksik zehirlenmelerine neden olabilmektedir. 'BÜTÜN BAHARATLARDA HİLE YAPILABİLİR'<br>​<br>​ Yıllardır mesleğini sürdüren aktar esnafı da, tağşiş yöntemine başvuran aktarlardan şikayetçi. 1891 yılından bu yana hizmet veren Diyarbakır'daki baharatçı Kör Yusuf'un uzman baharatçısı Seyaf Onur, mutfakta kullanılan bütün baharatlarda hile yapılabileceğini belirterek, Karabiberin içine nohut da katabilirler, demir tozu katan da çıktı, zeytin çekirdeği çekip katan oldu dedi. 'GÜVENİLİR YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPIN'<br>​<br>​ Tüketicilere güvendikleri esnaftan alışveriş yapmalarını öneren Onur, şöyle konuştu:<br>​<br>​ İthal baharatlarda mümkün değil, ama yurda girdikten sonra isteyen istediği şekilde tağşişte bulunabilir ve hile katabilir. A'dan Z'ye kadar aklınıza gelen ve mutfakta kullanılan bütün baharatlarda isteyen istediği kadar hile kullanabilir. Örneğin bir karabiberin içine nohut da katabilirler, demir tozu katan da çıktı, zeytin çekirdeği çekip katan oldu ve daha bir sürü şeyler. Kişi vicdani duyguları yoksa, insan sevgisi yoksa ve Allah korkusu yoksa, her şeyi serbest görür. Öyle bir meslektir bu. Tanede öyle bir sıkıntı pek olmuyor, ama çekilmiş ürünlerin tamamında müşterinin bilmediği şeyleri yapanlar ve yaptıranlar oluyor. Bu iş, evladiyelik bir iştir. Bir ticarethane uzun yıllar ayakta duruyorsa ve kendini kanıtlamışsa oradan rahatlıkla alışveriş yapılabilir. Bu işi yapan, 15, 20 yıllık bir esnaftan rahatlıkla alabilirler. Kısacası güvendikleri yerden istedikleri baharatları alsınlar. Onun dışında, marketlerde satılan baharatlarda bile oyun dönüyor, gıda denetimi ve kontrolü olmasına rağmen. En doğalı, tüketicilerin, baharatın kendisini işlenmemiş olarak alıp evde kendilerinin çekmesidir. Baharatta 'demir tozu' tehlikesi Koronavirüs pandemisi, yurt içinde baharat tüketimini artırınca, fırsatçılar ağır gelsin diye baharatlarda tağşiş yöntemine başvurdu. Dicle Üniversitesi Hastaneleri Beslenme ve Diyet Birimi Diyetisyeni Pınar Süleymanoğlu, sumağa yaprak tozlarının, bazı baharatlara ise demir tozunun katıldığını söyleyerek, "Bunların hepsinin vücuda çok zararları bulunmakta, çünkü vücutta toksik etkiler bırakmakta. Bu toksik etkiler kanser oluşmasına neden oluyor" dedi.

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