HGS ve transfer fiyatlamasına son nokta koyuldu

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve taşımacılık bedelleri üzerinden ortaya atılan iddialara yanıt veren PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, “İki asra yakın tecrübesi ve güçlü kadrosuyla hizmetlerini vatandaşlarımıza ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli bir şekilde sunan şirketimizi daha ileri noktalara taşıma azim ve gayretimiz devam edecektir” dedi. Gülten, HGS ve taşımacılık bedellerine ilişkin durumu rakamlarla net bir şekilde ortaya koydu.

TBMM KİT Komisyonu’nda muhalefetin devletin iki asırlık çınarı PTT’ye ilişkin iddialarını yanıtlayan Gülten, “Anonim şirket olarak yapılandırılan ve tüm faaliyet alanlarındaki atılımlarıyla sürekli büyüyüp gelişen şirketimiz uluslararası standartlarda rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmuştur. İki asra yakın tecrübesi ve güçlü kadrosuyla hizmetlerini vatandaşlarımıza ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli bir şekilde sunan şirketimiz posta ve kargo hizmetlerinden lojistiğe, bankacılık hizmetlerinden çağımızın olmazsa olmazlarından dijital hizmetlere kadar pek çok alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimizi daha ileri noktalara taşıma azim ve gayretimiz devam edecektir” dedi.

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PTTAVM BENİM HGS DOLUM KANALIM

Gülten, HGS bakiye yüklemesi kapsamında PTT iştirak şirketinden bankalarda olduğu gibi giriş bedeli veya katkı payı ile teminat alınmadığı iddiasına yönelik, “PttAVM, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kurumlarla kıyaslanıyor. O kurumlar, PTT’nin çıkarmış olduğu HGS ürününü aynı Ziraat HGS olarak satışa sunuyorlar yani kendisi bir ürün çıkarıyor, ben onunla ilgili satış yetkisi veriyorum. PttAVM’de herhangi bir şekilde ‘PttAVM kart’ diye bir şey yok. O, sadece benim PTT HGS’lerine ait dolum kanalım. Yani burada aynı şeyleri kıyaslamıyoruz, bunu defaatle de ifade ettik. Burada transfer fiyatlamasına konu olacak herhangi bir hususumuz bulunmamaktadır” dedi.

KARGODA MÜNHASIRLIK SÖZLEŞMEMİZ VAR

PttAVM ile ilgili ortaya atılan kargolardaki fiyat farklılıkları iddiasına da cevap veren Gülten, “PttAVM.com ile bizim münhasırlık sözleşmemiz var. Bu ne demek? PttAVM, bizden başka hiçbir kargo şirketiyle çalışamaz. ‘Eğer çalışmazsan fiyatın bu’ dedik. ‘Eğer gidip başka kargo ile çalışmayı tercih edersen, bu fiyat geçerli değil’ dedik. Ama diğerlerinin (diğer e-ticaret siteleri) tamamı hem benimle hem de başka kargolarla çalışabilecek durumdalar, ki ben onların yüzde 20- yüzde 30 işlemlerini yapıyorum. Münhasırlık fiyatı etkileyen en büyük unsurlardan bir tanesi. Kaldı ki münhasırlık bile olmasa daha düşük fiyatlı yerler var ve her sözleşme kendi doğası gereği kendi içinde fiyatlanır. Burada bahsedildiği gibi bir fiyat transfer fiyatlamasına konu olacak hiçbir konumuz yok” dedi.

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