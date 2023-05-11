Hindistan Rus petrolüne rotayı çevirdi: 2022'de 10 kat artış var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 484 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 372 milyon dolar fazla verdi.