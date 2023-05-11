Hindistan Rus petrolüne rotayı çevirdi: 2022'de 10 kat artış var

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BBC'nin haberine göre devlet kontrolündeki Bank of Baroda, Rusya'dan ham petrol alımının arttığını, aynı zamanda yaklaşık 5 milyar dolar tasarruf edildiğini açıkladı.
Bankanın verilerine göre Hindistan, geçen mali yılda Rusya'dan ham petrol satın alarak ton başına yaklaşık 89 dolar kazanç sağladı.
Böylelikle Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatı geçen sene 10 kat arttı, Rusya'nın bu ülkeye daha düşük fiyatla petrol satmaya devam etmesi bekleniyor.
Hint yetkililer, milyonlarca kişinin yoksulluk içinde yaşadığı bir ülke olarak yüksek fiyattan petrol alamayacaklarını ve Rusya'dan petrol ithalatını sürdüreceklerini açıklamıştı.