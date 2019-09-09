Ekonomi Hindistan S-400lerin ön ödemesini yaptı
DÜNYA EKONOMİSİ

Hindistan S-400'lerin ön ödemesini yaptı

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Hindistan'a S-400 teslimatına ilişkin, "Teslimatın ön ödemesi yapıldı. Takvim doğrultusunda ilk teslimata 18-19 ay içerisinde başlayacağız” dedi.

Haber Merkezi AA
Hindistan S-400'lerin ödemelerini yaptı.
Hindistan S-400'lerin ödemelerini yaptı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Hindistan’a S-400 hava sistemi tedarikine yönelik ön ödemeyi aldıklarını belirterek, “Takvim doğrultusunda ilk teslimata 18-19 ay içerisinde başlayacağız.” dedi.

Borisov, Rus devlet kanalı Rossiya 1’e yaptığı açıklamada, Hindistan’a yönelik S-400 teslimatında belirlenen takvimin sıkı bir şekilde uygulanacağını söyledi.

  • Teslimata kısa bir süre içerisinde başlamayı planladıklarını anlatan Borisov, “Teslimatın ön ödemesi yapıldı. Takvim doğrultusunda ilk teslimata 18-19 ay içerisinde başlayacağız.” diye konuştu.

Hindistan’a yönelik 5 bataryadan oluşacak toplam 5,43 milyar dolarlık S-400 anlaşması iki ülke arasında Ekim 2018’de imzalanmıştı.

ABD, söz konusu anlaşmayı sürekli şekilde eleştirmiş, Hindistan’ın Rusya ile vardığı S-400 anlaşmasından vazgeçmemesi halinde yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Putin Türkiye için teklif sundu
DÜNYA
Putin Türkiye için teklif sundu

S-400 eğitimi Rusya'da başladı
GÜNDEM
S-400 eğitimi Rusya'da başladı

SSB Başkanı Demir: Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir
EKONOMİ
SSB Başkanı Demir: Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir
İTÜlü mühendis Halitin katilleri tutuklandı

İTÜ'lü mühendis
Halit'in katilleri tutuklandı

'​Yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlarından yargılandılar.
Köpeklerin emrine girmem!

Köpeklerin emrine girmem!

Kaza geçiren müdürün 15 Temmuz'daki cümlesi halen akıllarda.
Beklenti yükseldi

Beklenti yükseldi

​Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini açıklandı.
Dev projelerde kullanılacak

Dev projelerde kullanılacak

​Türkiye, yerli dijital para ile başarı hikayesi yazacak.
Bina bulamayınca ağaçları mühürlediler

Bina bulamayınca ağaçları mühürlediler

​İzinsiz otoparka giden yetkililerden ilginç çözüm.
Emniyet müdürünün<br>durumu ağır

Emniyet müdürünün
durumu ağır

Araçta ailesi de vardı, eşi kurtarılamadı.

'Ezberci anlayışı ortadan kaldırdık'

'Ezberci anlayışı ortadan kaldırdık'

Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı açıklaması.

Kantinde MSG şoku

Kantinde MSG şoku

​MSG içeren ürün Okul Gıdası olarak satılacak.

Penşir Aslanı:<br>Şah Mesud

Penşir Aslanı:
Şah Mesud

Direniş ahlaki ile tanınan büyük Afgan komutan.
Korkutan yangın

Korkutan yangın

Boğazdan geçen gemiler ardı ardına anons geçti.
Cesur adımlar atacağız

Cesur adımlar atacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Alternatif Finans' programında konuştu.
ABD'den PYD'ye<br>'güvenlik' duvarı

ABD'den PYD'ye
'güvenlik' duvarı
Evlat çığlığı<br>giderek büyüyor!

Evlat çığlığı
giderek büyüyor!

​HDP önündeki eyleme 2 aile daha katıldı.
2'si çocuk <br>5 kişiye mezar oldu

2'si çocuk
5 kişiye mezar oldu

​5 metrelik menfez duvarına çarpan araçta katliam.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.