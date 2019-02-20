Ekonomi Holdingler bankaları solladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Holdingler bankaları solladı

Finans ve sigorta alanında geçen yıl yurt dışına yapılan yatırımların 930 milyon doları holdingler, 126 milyon doları bankalarca gerçekleştirildi. Bu da holdinglerin bu alandaki yatırımlar açısından bankaları 7'ye katladığını ortaya koydu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Doları (Fotoğraf: Arşiv)
ABD Doları (Fotoğraf: Arşiv)

Türkiye'de yerleşikler kişiler geçen yıl yurt dışına 3 milyar 997 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaptı. Bu tutarın 2 milyar 227 milyon dolarını hizmetler, 1 milyar 753 milyon dolarını sanayi ve 17 milyon dolarını da tarım sektörlerine yapılan yatırımlar oluşturdu. Yerleşiklerin yurt dışına yaptığı toplam doğrudan yatırımlar da bir önceki yıla kıyasla yüzde 26 arttı.

Maden yatırımında artış söz konusu

  • Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışı doğrudan yatırımlarında finans ve sigortanın ardından en büyük payı madencilik ve taş ocakçılığı aldı. Söz konusu sektöre yurt içi yerleşiklerce geçen yıl 830 milyon dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirildi. Aynı dönemde yurt dışında imalat alanında 536 milyon dolarlık doğrudan yatırıma imza atılırken, bunu 433 milyon dolarla gayrimenkul, 387 milyon dolarla da elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı takip etti. Öte yandan, geçen yıl yurt içi yerleşiklerin yurt dışı faaliyetleri kapsamında konaklama ve yiyecek hizmetine 161 milyon dolarlık, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlere 112 milyon dolarlık, inşaata 66 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapıldı.

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