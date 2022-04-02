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Ekonomi Hollanda Başbakanından enflasyon uyarısı İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz
DÜNYA EKONOMİSİ

Hollanda Başbakanı'ndan enflasyon uyarısı: 'İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz'

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, artan enflasyon rakamlarını endişe verici olduğunu belirterek, "İlerleyen zamanlarda hepimiz biraz fakirleşeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Hollanda Başbakanından enflasyon uyarısı: İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz
Hollanda Başbakanı Mark Rutte açıklama yaptı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte her cuma yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

  • Mart ayı enflasyon rakamının 11,9'a yükselmesinin "endişe verici" olduğunu belirten Rutte, "Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii bu birçok kişiyi etkiliyor. İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz. Bu gerçekten olacak. Bu konuda net olmalıyız." dedi.

Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisini bu yıl herkesin ciddi şekilde hissedeceğine dikkati çekerek "Enflasyon o kadar korkunç yüksek ve enerji fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki Hollanda'ya verilecek en dürüst mesajım, hükûmetin bunların hepsini çözemeyeceğidir. Etkilerini bu yıl hepimiz toplu olarak hissedeceğiz. Gerçekten hep birlikte hissedeceğiz. Hepimizin cüzdanlarımızı akıllıca kullanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

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