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Ekonomi Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezinden Türkiyede bir ilk E-mülakat ve online kodlama platformu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nden Türkiye’de bir ilk: E-mülakat ve online kodlama platformu

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, hayata geçirdiği EInterview (Elektronik Mülakat ve Online Kodlama Platformu) ile yazılım sektörü istihdamında yapay zeka tabanlı teknik testlerle online kodlama ve mülakat yapılabilmesini sağlayan yenilikçi bir çözüm sunuyor

Haber Merkezi AA
Sistem; Java, C/C , Python, DevOps, Yazılım Testi ve birçok teknik mülakat için hazır durumda bulunuyor.
Sistem; Java, C/C , Python, DevOps, Yazılım Testi ve birçok teknik mülakat için hazır durumda bulunuyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, yazılım sektörü istihdamında yapay zeka tabanlı teknik testlerle online kodlama ve mülakat yapılabilmesini sağlayan yenilikçi bir platformun hizmete açıldığını duyurdu.

  • Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, hayata geçirdiği EInterview (Elektronik Mülakat ve Online Kodlama Platformu) ile insan kaynakları sektöründe Türkiye’de bir ilke imza attı. www.talent-interview.com web sitesi üzerinden hizmet veren platform, Türkiye’de bu alanda hayata geçirilen ilk SaaS ürünü olma özelliğine sahip. Şirketler, yazılım, donanım veya test ekiplerindeki işe alım sürecinde görüşmek istedikleri adayların teknik sınavlarını ve teknik görüşmelerini, bu platformdan online olarak gerçekleştirebiliyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin geliştirdiği "Elektronik Mülakat ve Online Kodlama Platformu", bu süreçte gerçekleşen iş görüşmelerinde önemli bir teknik verimlilik sağlıyor. Tamamen Türk mühendislerce geliştirilen platform, teknik kodlama testleri esnasında, adayın olası kural dışı işlemlerini de yine yapay zeka ile tespit edebiliyor.

Sistemin temel özellikleri

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nce hayata geçirilen "Elektronik Mülakat ve Online Kodlama Platformu", teknik sınav, online kodlama, online mülakat, hile önleyici gözlem, kişiselleştirilebilir soru havuzu gibi özelliklere sahip.

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