Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nden Türkiye’de bir ilk: E-mülakat ve online kodlama platformu Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, hayata geçirdiği EInterview (Elektronik Mülakat ve Online Kodlama Platformu) ile yazılım sektörü istihdamında yapay zeka tabanlı teknik testlerle online kodlama ve mülakat yapılabilmesini sağlayan yenilikçi bir çözüm sunuyor

Haber Merkezi 19 Haziran 2020, 13:01 Son Güncelleme: 19 Haziran 2020, 13:08 AA