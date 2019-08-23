Huawei'nin sahibinin kızı böyle tutuklandı Çinli teknoloji devi Huawei’nin sahibinin kızı Meng Wanzhou’nun Kanada'da tutuklanma anına ilişkin görüntüler yayınlandı. ABD-Çin arasında gerilime neden olan tutuklama sonrası Meng, 10 milyon Kanada dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Haber Merkezi 23 Ağustos 2019, 08:34 Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019, 09:00 DHA