Ekonomi Huaweinin sahibinin kızı böyle tutuklandı
DÜNYA EKONOMİSİ

Huawei'nin sahibinin kızı böyle tutuklandı

Çinli teknoloji devi Huawei’nin sahibinin kızı Meng Wanzhou’nun Kanada'da tutuklanma anına ilişkin görüntüler yayınlandı. ABD-Çin arasında gerilime neden olan tutuklama sonrası Meng, 10 milyon Kanada dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Haber Merkezi DHA
Meng Wanzhou’nun Kanada'da tutuklanma anı.
Meng Wanzhou’nun Kanada'da tutuklanma anı.

Huawei’nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou’nun tutuklanma anının güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

YOLSUZLUK VE HIRSIZLIK SUÇLAMASI

ABD’nin talebiyle geçtiğimiz yıl Kanada'da gözaltına alınan Wanzhou, ABD’nin İran yaptırımlarını delme, yolsuzluk ve teknoloji hırsızlığı gibi suçlamalar nedeniyle tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Wanzhou.

10 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Meng, ABD-Çin arasında gerilime neden olurken, daha sonra 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmıştı.

Meng Wanzhou’nun gözaltında çekilen fotoğrafı.

Meng, serbest bırakıldıktan sonra Kanada hükümetine, ‘medeni haklarının ağır ihlali’ gerekçesiyle dava açmıştı.

Huawei'nin sahibinin kızının tutuklanma görüntüleri
OYNAT 00:13
Huawei'nin sahibinin kızının tutuklanma görüntüleri
Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun tutuklanma anının güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.
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