Hükümet yeni zam teklifini sundu

Hükümet ve Memur-Sen zam pazarlığı bağlamında bu güne kadar 4 toplantı yaptı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümetin yeni zam teklifini duyurdu. Buna göre, Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu.

Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

5. Toplu Sözleşme Görüşmelerinde komisyon raporlarının ara değerlendirilmesinin ardından Kamu Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile görüştük.

Teklifimiz

2020

I. altı ay %4 + enf. farkı

II altı ay %4 + enf. farkı

2021

I. altı ay %3 + enf. farkı

II.altı ay %3 + enf. farkı



5. Toplu Sözleşme Görüşmelerinde komisyon raporlarının ara değerlendirilmesinin ardından Kamu Sendikaları Heyeti Başkanı @_aliyalcin_ ile görüştük.Teklifimiz

2020

I. altı ay %4 + enf. farkı

II altı ay %4 + enf. farkı

2021

I. altı ay %3 + enf. farkı

II.altı ay %3 + enf. farkı pic.twitter.com/BXAag8M8zB — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 18, 2019

Son görüşmeden Memur-Sen masayı terk etmişti

Memur-Sen yetkilileri azm oranlarıyla ilgili açıklama yapıyor.

Hükümet memurlara yapılacak zam oranı ile ilgili son olarak 2020’de yüzde 3,5+3 ve 2021’de de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etmişti. Son görüşmede yapılan teklifi düşük bulan Memur-Sen, zam oranının tartışmaya gerek olmadığını ifade ederek masayı terk etmişti.

Ali Yalçın

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Bu makul değil malul bir teklif. Bu oranlar ne gerçekçi ne de yeterli. Kur düştü, faiz oranları düştü, cari fazla var bize getirilen teklif dengelemeyi içermiyor. Yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi yok sayıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

EKONOMİ Memur yeni teklif bekliyor