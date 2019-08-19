Hükümet yeni zam teklifini sunuyor

Hükümet ve Memur-Sen zam pazarlığı bağlamında bu güne kadar 4 toplantı yaptı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bakanlıkta bir araya geldi.

Son görüşmeden Memur-Sen masayı terk etmişti

Memur-Sen yetkilileri azm oranlarıyla ilgili açıklama yapıyor.

Hükümet memurlara yapılacak zam oranı ile ilgili son olarak 2020’de yüzde 3,5+3 ve 2021’de de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etmişti. Son görüşmede yapılan teklifi düşük bulan Memur-Sen, zam oranının tartışmaya gerek olmadığını ifade ederek masayı terk etmişti.

Ali Yalçın

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Bu makul değil malul bir teklif. Bu oranlar ne gerçekçi ne de yeterli. Kur düştü, faiz oranları düştü, cari fazla var bize getirilen teklif dengelemeyi içermiyor. Yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi yok sayıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

EKONOMİ Memur yeni teklif bekliyor