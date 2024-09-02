HÜRJET Mısır semalarında! Geri sayım başladı: Nefes kesecek

Türkiye Savunma sistemindeki başarılarına her gün bir yenisini daha ekliyor. ROKETSAN tarafından üretilen Karadan Karaya Seyir Füzesi ATMACA'nın test atışları devam ediyor. Kara ATMACA, en uzun menzilli ve en uzun süreli son test atışında hedefini tam isabet vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Kara Atmaca için, "Fark yaratan teknik ve taktik özellikleri ile dünyadaki benzerlerinden bir adım önde yer alacak" dedi. Kara Atmaca nedir, özellikleri neler? Ayrıntılar haberimizde...