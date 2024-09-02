|
Ekonomi

HÜRJET Mısır semalarında! Geri sayım başladı: Nefes kesecek

Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda boy gösterecek jet eğitim uçağı HÜRJET, Mısır'a ulaştı. Fuarın son gününde HÜRJET'in, Mısır'ın simgelerinden piramitlerin üzerinde de bir uçuş gerçekleştirmesi bekleniyor

12:02 - 2/09/2024 الإثنين
Güncelleme: 12:13 - 2/09/2024 الإثنين
AA
Arşiv
Arşiv
Türk Havacılık Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, 3-5 Eylül tarihlerinde Uluslararası El Alamein Havaalanı'nda ilk kez düzenlenecek
Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı
için Ankara'dan kalkan HÜRJET, Akdeniz'i aşarak Mısır'a indi.

Ankara'da Akıncı üssünden kalkan HÜRJET, Mısır'a intikali öncesinde Antalya'ya ulaştı.

Yakıt ikmalinin ve uçuş öncesi son kontrollerin tamamlanmasının ardından bir kez daha havalanan HÜRJET, Akdeniz'i geçerek 1 saat 15 dakikalık yolculuğun ardından Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarında bulunan Uluslararası El Alamein Havaalanı'na iniş gerçekleştirdi.

Fuarın son gününde piramitlerin üzerinden uçacak

HÜRJET, 3-5 Eylül tarihlerinde Afrika'nın en önemli savunma ve havacılık fuarı olan Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda boy göstererek gösteri uçuşu yapacak.

Fuarın son gününde HÜRJET'in, Mısır'ın simgelerinden biri olan piramitlerin üzerinden de bir uçuş gerçekleştirmesi bekleniyor.


Son uçuş testlerinde 45 bin feet irtifaya yükseldi

HÜRJET gerçekleştirdiği son uçuş testlerinde 45 bin feet irtifaya yükselerek kendi kabiliyetlerini geliştirdi.

Uçak, yüksek irtifada hız testlerinde 0.9 mach hıza ulaştı.

İlk uçuşunu gerçekleştirdiği tarihten itibaren uçak, 100'ün üzerinde sorti yaptı, havada kalış süresi ise 120 saatlere ulaştı.



#HÜRJET
#Mısır
#Piramit
1 ساعة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika... Kasım Gürpınar Yeniden Refah Partisi’nden istifa mı etti?