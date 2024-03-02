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Ekonomi

HÜRJET'ten 43 sorti: 34 saat havada kaldı! Gökyüzüne bu teknoloji yakışır

Türk savunma sanayisi ürünü jet eğitim uçağı HÜRJET, gökyüzüyle buluşmasının ardından 43 uçuş yaparak toplam 34 saat havada kaldı. TUŞAŞ, HÜRJET'in uçuşuna ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
16:51 - 2/03/2024 السبت
Güncelleme: 16:54 - 2/03/2024 السبت
Yeni Şafak
HÜRJET
HÜRJET

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye'nin jet motorlu süpersonik ilk uçağı HÜRJET'i göreve hazırlamak için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

HÜRJET için 2017'de başlayan çalışmalar sonunda 25 Nisan 2023'te ilk uçuş gerçekleştirilmişti.


TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, HÜRJET'in şu ana kadar 43 başarılı uçuş yaptığı ve toplam 34 saat havada kalmayı başardığı belirtildi.

Paylaşımda uçuşa ilişkin görüntülere de yer verildi.

İlk teslimatın 2025'te yapılması hedefleniyor

Türk Havacılık Uzay Sanayii, HÜRJET'in seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp sonraki seneden itibaren ayda 2, yılda 24 uçak imal etmeyi hedefliyor.

HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlarının da 2025'te başlaması planlanıyor.

#HÜRJET
#Türkiye
#TUSAŞ
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