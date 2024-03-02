HÜRJET'ten 43 sorti: 34 saat havada kaldı! Gökyüzüne bu teknoloji yakışır

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye'nin jet motorlu süpersonik ilk uçağı HÜRJET'i göreve hazırlamak için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, HÜRJET'in şu ana kadar 43 başarılı uçuş yaptığı ve toplam 34 saat havada kalmayı başardığı belirtildi.