HÜRKUŞ-B simülatöründe sevindiren gelişme: Teslimat haziran ayında yapılacak

TSK’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla TUSAŞ tarafından üretilen yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ’ta geliştirme süreci devam ederken, HAVELSAN da HÜRKUŞ-B için uçuş simülatörü üretti.

HAVELSAN yetkilileri, Türk mühendisler tarafından geliştirilen HÜRKÜŞ-B simülatörünü ilk kez tanıttı.

HER ORTAMI SAĞLIYOR

Sahip olduğu yazılımla kokpitteymiş hissi veren simülatörle ilgili yetkililer şunları kaydetti: “Türkiye’de üretilen bütün uçakların simülatörlerini HAVELSAN olarak yapıyoruz. HÜRKUŞ-B eğitim uçağının simülatörü de onlardan biri. Bu sistemle gerçeklik hissini arttıran bir ortam oluşturduk. Her tür arıza, hava şartı ve olağanüstü durumun canlandırılması çok kolay.

HÜRKUŞ

Bunu gerçek uçakta yapma şansınız yok. İstediğiniz hava durumunu istediğiniz zaman gerçekleştirmeniz çok zor. Bu teknolojiyle hayati risk olmadan tüm eğitimler güvenli şekilde veriliyor.”

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SIFIR RİSKLE EĞİTİM

Pilotlara birebir gerçek uçuş deneyimi yaşatacak olan simülatör, eğitimde hayati riski sıfırladığı gibi maliyet ve zaman tasarrufu da sağlayacak. HAVELSAN yetkilileri, “Az sürede daha fazla pilot eğitim alabiliyor. Bir uçağın kalkması, hazırlanması, bakımı, uçuşa gidip gelmesi fazla zaman alan bir süreç. Zamandan da kazanılıyor. Uçağın kalkmasından itibaren

1 saatlik süre içindeki tüm etmenler dahil maliyet açısından 50’ye 1 fark oluşturuyor” dedi.

Haziran’da teslim edilecek

Simülatör 1.5 yıla yakın zamanda tamamlandı. Üretilen simülatörün ilk teslimatı bu yıl Haziran ayına kadar TUSAŞ’a yapılacak. Bu simülatör, HÜRKUŞ-B geliştirme sürecinde TUSAŞ tarafından mühendislik maksatlı olarak da kullanılıyor. Uçakta hata giderimi ve geliştirme faaliyetlerine büyük katkı sunuyor.