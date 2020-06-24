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Ekonomi Hürkuş, sivil ve askeri ihtiyaçları karşılayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hürkuş, sivil ve askeri ihtiyaçları karşılayacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak geliştirilen ilk uçak konumundaki ve ilk Türk sivil imalatı sertifikasına sahip Hürkuş, sınıfına göre üstün özelliklerle sivil ve askeri ihtiyaçları karşılayacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Hürkuş
Foto/arşiv: Hürkuş

Türkiye'nin lider havacılık sanayi şirketi TUSAŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim uçağı ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılamak amacıyla 2006'da imzaladığı sözleşmeyle Ar-Ge faaliyetlerine başladı ve 27 Haziran 2012'de Hürkuş Eğitim Uçağı'nın, yer ve hava testleri yapılmak üzere ilk prototipini hangardan çıkardı.

Hürküş-A modeli ile ilk uçuşunu 2013'te gerçekleştiren TUSAŞ, 2016'da Avrupa Havacılık Otoritesi EASA ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gözetiminde tamamlanan test faaliyetlerinden başarıyla ayrılarak uluslararası sertifika almaya hak kazandı.

2017'de Hürkuş'un Silahlı Keşif ve Yakın Hava Destek Uçağı versiyonu Hürkuş-C Faz-I ile test faaliyetlerine başlanmasından 1 yıl sonra Faz-II versiyonu ile daha güvenli ve daha yüksek faydalı yük kapasiteli uçuş için uçak göklerdeki yerini aldı.

  • 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin istekleri doğrultusunda geliştirilen Hürkuş-B versiyonunun test ve değerlendirme faaliyetleri sürdürülüyor.

Paris ve La Paz semalarında

TUSAŞ bugüne kadar 2 Hürkuş-A, 15 Hürkuş-B ve 1 Hürkuş-C olmak üzere toplam 18 Hürkuş üretti. Hürkuş-B'lerden 5'inin uçuş testleri devam ediyor.

Sahip olduğu EASA sertifikası ile diğer ülkelerde de uçuş yapabilme iznine erişen Hürkuş, Türkiye'de gerçekleştirdiği birçok gösteri uçuşunun yanı sıra uluslararası olarak Paris ve dünyanın en yüksek şehri olarak bilinen Bolivya'nın La Paz semalarında uçuşlar yaptı.

Rakiplerinden üstün donanımlara sahip

Hürkuş'u rakiplerinden ayıran ön önemli özelliklerden birini fırlatma koltuklarına sahip olması oluşturuyor. Fırlatma koltukları sayesinde uçağın acil bir durumla karşılaşması halinde pilotlar güvenle uçağı terk edebiliyor.

Bunun yanı sıra Hürkuş, Elektronik Güç Yönetim Ünitesi'ne sahip 1600 shp PT6A-68T PrattWhitney Canada turboprop motor, gelişmiş aviyonik sistemler ve simule silah kabiliyetleri, kuş çarpmalarına karşı güçlendirilmiş kanopi, uçakta oksijen üretim sistemi, OBOGS (uçağın uçuş sırasında kendi oksijenini üretebilmesine imkan sağlayan sistem), kabin basınçlandırma sistemi, askeri eğitim uçaklarına özgü yüksek şok dayanımlı iniş takımları, anti-g sistemi, Hands On Throttle and Stick (HOTAS/Pilotun, levye ve gaz kolundan uçağın tüm temel işlevlerini kontrol edebilmesi), 30 saniye ters uçuş kabiliyeti, ergonomik kokpit, arka kokpitte yüksek görüş açısı, kokpit iklimlendirme sistemi gibi özellikleri ve donanımları ile ön plana çıkıyor.

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