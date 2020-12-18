Hyundai Assan’daki hisse devrine ilişkin açıklama: Mutabakata vardık

Kibar Holding ve Hyundai Motor Company hisse devrine ilişkin Kibar Holding tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

’’Hyundai Motor Company ve Kibar Holding, 1990 yılından bu yana çeyrek asrı aşan karşılıklı güven ve saygı dayanan örnek bir stratejik işbirliğini sürdürmektedir.

Eşit ortaklık yapısı ile kurulan Hyundai Assan Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Hyundai Assan”), ileri teknoloji yatırımları ve sektördeki en yüksek lokalizasyon oranı ile Türk Otomotiv Sanayi’nin gelişiminde büyük bir görev üstlenmiştir. Türkiye’deki en büyük yabancı sermaye ortaklıklarından biri olan ve Hyundai markasının Avrupa’daki kompakt otomobil üssü konumundaki Hyundai Assan, yüzde 70 Hyundai Motor Company ve yüzde 30 Kibar Grubu ortaklığıyla yönetilmektedir.

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EKONOMİ Hyundai Assan Otomotiv'de hisse devri başvurusu

Hyundai Motor Company ve Kibar Grubu, ortak stratejik değerlendirmelerin ardından Hyundai Assan’ın tek kontrolünün Hyundai Motor Company (HMC) tarafından Kibar Holding’ten hisse alımı yoluyla devralınması konusunda mutabakata varmışlardır. Hisse devir işlemi sonrasında, Kibar Holding Hyundai Assan yönetim rollerinden çıkacak ve yeni yapıda küçük hissedar olarak yer alacaktır.

Hisse devir işleminin gerekli rekabet izni süreçlerinin sonuçlanmasına bağlı olarak 2021 birinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz’’.