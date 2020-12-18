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OTOMOTİV

Hyundai Assan’ın hisse devrine ilişkin Kibar Holding'ten açıklama

Hyundai Assan’daki hisse devrine ilişkin açıklama: Mutabakata vardık

Hyundai Assan'daki hisse devrine ilişkin Kibar Holding'ten açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada stratejik değerlendirmelerin ardından Hyundai Assan’ın tek kontrolünün Hyundai Motor Company tarafından Kibar Holding’ten hisse alımı yoluyla devralınması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kibar Holding ve Hyundai Motor Company hisse devrine ilişkin Kibar Holding tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
’’Hyundai Motor Company ve Kibar Holding, 1990 yılından bu yana çeyrek asrı aşan karşılıklı güven ve saygı dayanan örnek bir stratejik işbirliğini sürdürmektedir.
Eşit ortaklık yapısı ile kurulan Hyundai Assan Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Hyundai Assan”), ileri teknoloji yatırımları ve sektördeki en yüksek lokalizasyon oranı ile Türk Otomotiv Sanayi’nin gelişiminde büyük bir görev üstlenmiştir. Türkiye’deki en büyük yabancı sermaye ortaklıklarından biri olan ve Hyundai markasının Avrupa’daki kompakt otomobil üssü konumundaki Hyundai Assan, yüzde 70 Hyundai Motor Company ve yüzde 30 Kibar Grubu ortaklığıyla yönetilmektedir.

Hyundai Assan Otomotiv'de hisse devri başvurusu
EKONOMİ
Hyundai Assan Otomotiv'de hisse devri başvurusu

Hyundai Motor Company ve Kibar Grubu, ortak stratejik değerlendirmelerin ardından Hyundai Assan’ın tek kontrolünün Hyundai Motor Company (HMC) tarafından Kibar Holding’ten hisse alımı yoluyla devralınması konusunda mutabakata varmışlardır. Hisse devir işlemi sonrasında, Kibar Holding Hyundai Assan yönetim rollerinden çıkacak ve yeni yapıda küçük hissedar olarak yer alacaktır.
Hisse devir işleminin gerekli rekabet izni süreçlerinin sonuçlanmasına bağlı olarak 2021 birinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz’’.

Fiyatlar güncellendi: İşte Kasım ayında en ucuz sıfır araç fiyatları
FOTOĞRAF 39
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​Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır araçlara yönelmek zorunda kaldı.
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Ekim ayında sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, kasım ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı.
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Sıfır araç almakta kararlı olan vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti.
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Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka kasım ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor.
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İşte firmaların kasım ayı sıfır otomobil fiyatları:
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Audi A3 Sportback
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396 bin 292 lira
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BMW 118i
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421 bin 400 lira
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Citroen C-Elysee
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190 bin 500 lira
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Dacia Sandero
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159 bin 900 lira
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Fiat Egea
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113 bin 900 lira
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Honda Civic
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231 bin 200 lira
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Jeep Renegade
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289 bin 450 lira
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KIA Picanto
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162 bin 800 lira
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Land Rover Discovery Sport
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947 bin 229 lira
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Mercedes A180
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386 bin lira
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Peugeot 301
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191 bin lira
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Renault Clio
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137 bin 900 lira
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Seat Ibiza
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170 bin lira
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Ssangyong Korando
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325 bin lira
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Suzuki Swift
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216 bin 900 lira
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Toyota Corolla
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180 bin 100 lira
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Volkswagen Polo
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176 bin 800 lira
Fiyatlar güncellendi: İşte Kasım ayında en ucuz sıfır araç fiyatları
İkinci el araba fiyatları tekrar yükselince vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. Birçok vatandaş en uygun sıfır otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları.


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