Otomobil firmaları ellerindeki araçları satarak 2024 model araçların kampanyalarına geçmek için stoklarını eritme istiyor. Bu nedenle araç fiyatlarına ek indirimler yaparak adeta bir müşteri yarışına giriyorlar.

Özellikle de ülkemizde aile araçlarına ve fiyat performans segmentindeki araçlara yoğun ilgi var.

SUV tutkunlarını düşündüren fırsat

Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara otomobil firmalarından indirimler peş peşe gelirken Hyundai'nin en çok satan modellerinden olan SUV segment Bayon için de indirim müjdesi verildi.

Araç kampanyalarını yakından takip edenler "Hyundai Bayon sıfır fiyatı ne kadar", "Hyundai Bayon kampanyalı fiyatı ne kadar?" sorularına cevap arıyor.

İşte Hyundai Bayon'un fiyat listesi ve kampanyaya dair detaylar...

Ödüllü arabaya katmerli indirim

Hyundai tarafından yapılan son kampanyayla birlikte Hyundai Bayon araç modeli 1.4 MPI 100 PS Jump versiyonunun satış fiyatı 960 bin TL yerine 915 bin TL'ye düşüyor. Bu indirimler en az 45.000 TL olurken en fazla 80.000 TL’ye çıkıyor. Donanım seçeneğine göre indirim tutarı da değişiyor.

Segmentinin en uygun fiyatlısı

İşte Hyundai Bayon Aralık 2023 İndirimli Fiyat Listesi:

1.4 MPI 100 PS Jump MT 960.000 TL 915.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump AT 995.000 TL 950.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style AT 1.050.000 TL 1.004.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite AT 1.165.000 TL 1.095.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style DCT 1.130.000 TL 1.050.000 TL

'Altı ay sonra öde' kampanyası

Hyundai Bayon'un "Şimdi al 6 ay sonra ödemeye başlayın"kredi kampanyası da kullanıcıları cezbediyor.

Kampanyalı fiyatlardan yararlanarak Hyundai Bayon sahibi olmak isteyenler resmi bayiliklerle görüşme sağlayabilirsiniz.

Fiyat performans canavarı

Hyundai Bayon 1.4 Style model bir depo yakıtla 250 kilometre yol gidebiliyor. Hyundai Bayon yarı otomatik yarı şanzımana sahip, 1 litre hacimli 3 silindirli turbo motoru var, 7 ileri vites ve çift kavramalı şanzımana sahip ve standart versiyonunda 100 beygir güç üretebiliyor. Hyundai Bayon araç modeli Mangrove Yeşil, Derin Mavi, Turkuaz Metalik, Ateş Kırmızı, Mika Siyah, Manyetik Gri, Kumsal Gri, Kurşun Gri ve Atlas Beyaz renkleriyle müşterilere sunuluyor.

İkinci el fiyatına satılıyor

Hyundai Bayon kampanyasını gören SUV tutkunları, "İkinci el fiyatına satılıyor" yorumunda bulunuyor. Bazı kullanıcılar da "Araba almak isteyene büyük şans" ve "Almayan pişman olacak" diyerek kampanyanın kaçırılmaması gerektiğini dile getiriyor.



















