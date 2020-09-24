İBB'nin 6 bin yeni taksi teklifi alt komisyona havale edildi

Bahçeli evlere rağbet arttı, konutta yeni talep ‘sağlıklı evler’ oldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de değişiklere neden oldu. Vatandaşların artık ev alırken beklentileri değişti. Pandemi döneminde insanların bahçeli, balkonlu, doğa ile iç içe evler aramaya başladığına vurgu yapan DAP Yapı Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kayhan Çavuşoğlu, “1999 depremi gayrimenkul geliştiricileri için bir milat oldu. Bütün geliştirilen gayrimenkuller deprem kriterlerine göre yapıldı. Pandemi sonrası ise yeni kriterler ortaya çıktı. Bizlerde bu süreç içerisinde sağlık kurulu oluşturduk, 'sağlıklı evler' tasarladık” dedi.



