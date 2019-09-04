Ekonomi İBBnin BELTUR sosyal tesisleri de zamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İBB'nin BELTUR sosyal tesisleri de zamlandı

İBB'nin BELTUR sosyal tesisleri de zamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam yağmuru sürüyor. Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra hem işçi çıkarmaları hem de bir çok işletmesinde zamlarla gündeme gelen İBB şimdi de BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarına zam yaptı. BELTUR kafeteryalarında fiyatlar yüzde 20 artırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarına zam yaptı.
İBB BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarına zam yaptı.

23 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu meydanlarda Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte verdiği işten çıkarma olmayacak sözünü tutmayarak 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koymasının ardından şimdi de İBB iştiraklarına ait ürün ve hizmetlerde zam üstüne zam yapmaya başladı.

BELTUR kafeleri de zamlandı
Yeni bir zam haberi de BELTUR'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun, BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı. Ongun, zamların BELTUR’un restoran bölümünü ve kamu hastanelerindeki işletmelerini kapsamadığını da duyurdu.
Hamidiye su da zamlı
İBB dün de Hamidiye suya yüzde 20 ile yüzde 50 oranlarında zam yapmıştı. Dokuz liraya satılan 19 litrelik sular 11 TL'ye, bir liraya satılan 0.5'lik sular ise 1.5 TL'ye yükseltildi.

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