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Ekonomi İGDAŞ geri adım attı Faturaları yeniden düzenleyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İGDAŞ geri adım attı: Faturaları yeniden düzenleyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30 günden fazla doğalgaz faturası düzenlenemeyeceği uyarısı üzerine İGDAŞ, abonelere gönderdiği 30 günden fazla süreyi kapsayan faturaları yeniden düzenleyecek.

Haber Merkezi DHA
İstanbullular gelen yüksek faturalara tepki göstermişti.
İstanbullular gelen yüksek faturalara tepki göstermişti.

Doğalgaz abonelerinin yüksek fatura tutarları nedeniyle EPDK’ya yaptığı şikayet sonrası İGDAŞ 30 günü aşan faturaları yeniden düzenleyecek. Ödenmiş faturaların 30 günden fazla günü kapsayan kısımları istenmesi halinde abonelere iade veya bir sonraki faturaya yansıtılacak.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İGDAŞ; koronavirüs salgını nedeniyle doğalgaz sayaçlarının okunmasında aksaklık yaşandığını, bazı abonelerin sayaçlarının okunması işleminin 30 günü aştığını, bunun da mecburiyetten kaynaklandığını belirtti.

ÖDENMEYEN FATURALAR YENİDEN DÜZENLENECEK

Faturaların tüketilen bedel üzerinden düzenlenmiş olmasına karşın, bazı abonelerin sayaçların okunmasının 30 günü aştığını, bunun da fatura tutarını artırdığını vurgulayan İGDAŞ, “Ödenmeyen faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı" dedi.

Abonelerin talebi halinde ödenmiş faturaların da 30 günlük olarak yeniden düzenleneceğini belirten İGDAŞ, 30 günden fazla kısmı kapsayan kısmın ise bir sonraki faturaya yansıtılacağını açıkladı.

İBB: SAYAÇ OKUMA SÜRESİ 'ELDE OLMAYAN NEDENLERLE' UZADI

Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) de bir açıklama yaparak, sayaç okuma sürelerinin elde olmayan nedenlerle uzadığını açıkladı.

Nisan ayında 8 gün sokağa çıkma yasağının da sayaç okuma işini etkileyen önemli bir etken olduğunu belirten İBB, açıklamasında daha sonra şunları vurguladı:

  • "EPDK’nın uyarısı üzerine ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır. Buna göre yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Ödenmiş faturalarda da esasen gerçek tüketimden kaynaklanan bedel ödenmiş olmakla birlikte; abonelerimizin talebi halinde, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Bu durumda, bakiye tüketim için ödenmiş tutar sonraki faturadan mahsup edilebileceği gibi talep halinde iadesi sağlanacaktır."

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