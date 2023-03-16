Iğdır için "teknoloji geliştirme bölgesi" ilanı

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Iğdır'ın merkez ilçesi Suveren köyündeki 43 bin 237 metrekarelik alan "Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tahsis edildi.
#Cumhurbaşkanı kararı
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