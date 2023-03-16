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Ekonomi

Iğdır için "teknoloji geliştirme bölgesi" ilanı

Iğdır'ın merkez ilçesine bağlı Suveren köyünde sınırları çizilen alan "Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

09:08 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, Iğdır'ın merkez ilçesi Suveren köyündeki 43 bin 237 metrekarelik alan "Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tahsis edildi.




#Cumhurbaşkanı kararı
#ığdır
#Resmi Gazete
#Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi
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Iğdır için "teknoloji geliştirme bölgesi" ilanı
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