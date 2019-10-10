Ekonomi İHA pilotu sayısı 50 bine yaklaştı İzinsiz veya kayıtsız uçuş yapan şahıslara 8 bin 498 liraya kadar para cezası kesilebiliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İHA pilotu sayısı 50 bine yaklaştı: İzinsiz veya kayıtsız uçuş yapan şahıslara 8 bin 498 liraya kadar para cezası kesilebiliyor

Türkiye'de geçen yıl 35 bin 660 olan insansız hava aracı pilotu sayısı hızla artarak ekim ayı itibarıyla 50 bine yaklaştı, İHA sayısı da 32 bin 100'e yükseldi. İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 2 bin 124 liradan 8 bin 498 liraya kadar para cezası kesilebiliyor.

Haber Merkezi AA
İHA pilotu sayısı bu yılın ekim ayı itibarıyla 48 bin 800'ü buldu.
İHA pilotu sayısı bu yılın ekim ayı itibarıyla 48 bin 800'ü buldu.

Türkiye genelindeki insansız hava aracı (İHA) sayısı ekim ayı itibarıyla 32 bin 100'e yükselirken, İHA pilotu sayısı da hızla artarak 48 bin 800'e ulaştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, 2016'da 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısı, 2017 sonunda 22 bin 195'e, geçen yıl sonunda 35 bin 660'a ulaştı. Hızla artan sayı, bu yılın ekim ayı itibarıyla 48 bin 800'ü buldu.

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Bu süreçte, İHA sayısındaki artış da dikkati çekti

2016'da 8 bin 349 olan İHA sayısı, 2017'de 20 bin 813'e, geçen yıl 27 bin 560'a çıkarken, ekim ayı itibarıyla 32 bin 100'e yükseldi.

İHA Kayıt Sistemi'nde 27 Temmuz'da hizmete açılan "uçuş izni (mülki idare) modülü" üzerinden bugüne kadar yeşil alanlar (uçuşa serbest) için yapılan 253 uçuş izni başvurusu sistem tarafından otomatik onaylandı.

Aynı tarih itibarıyla yeşil bölgeler dışına yönelik gerçekleştirilen 193 uçuş izni başvurusundan 61'ine de en yakın mülki idare amirliğince ortalama 2-3 günde onay verildi.

132 başvuru ise yapılan değerlendirmede riskli bulundu ve geri çevrildi.

Ar-Ge amacıyla yapılan uçuş izni başvurularında ise 880 müracaatın 390'ı yine en yakın mülki idare amirliğince onaylandı.

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Uçuş izin modülüyle risk en aza indirilecek

Uçuş izni modülüyle izin başvurularının en kısa sürede neticelendirilmesi ve uçuş risklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

  • İHA Kayıt Sistemi Uçuş İzin Haritası'nda 110 yeşil alan bulunurken, yaklaşık bin 100 civarında yeşil alan da ilgili kurum ve kuruluşların uygunluk vermesi halinde haritaya işlenecek ve sportif uçuşlar daha geniş alanlara yayılacak.

Ayrıca azami kalkış ağırlığı 500 gram altı İHA sahiplerinin, araçlarını kaydetmeden önce İHA Kayıt Sistemi'nde görebileceği il bazlı bölgeler haritasının yazılım çalışması tamamlandı. Bu yazılım en kısa sürede İHA Kayıt Sistemi'ne entegre edilecek ve kamuoyuna duyurulacak.

SHGM tarafından İHA eğitimleri vermek üzere yetki alan eğitim kuruluşlarının sayısı da 44'e ulaştı.

İHA eğitimleri vermek üzere yetkilendirilen Ankara'da 16, İstanbul'da 6 kuruluş bulunuyor. Eskişehir, Nevşehir, Samsun, Kayseri, Konya, Burdur, Elazığ, Kocaeli, Tokat ve Antalya'dakiler ile toplam 44 İHA eğitim kuruluşu faaliyet gösteriyor.

İzinsiz İHA uçuranlara ceza

Askerlik, güvenlik, istihbarat, gümrük ve orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, istihbarat birimleri, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü gibi kurumların sahip olduğu devlet İHA'ları hariç, azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üzeri tüm insansız hava aracı sahiplerinin bunları kaydettirmeleri gerekiyor.

  • Ayrıca azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üzeri İHA uçurmak isteyen pilotların da SHGM sistemine kaydolmaları ve İHA uçuşları öncesi izin almaları şartı bulunuyor.

İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 2 bin 124 liradan 8 bin 498 liraya kadar para cezası kesilebiliyor.

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