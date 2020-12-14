İHA’ların Türkiye yolculuğu yayınlandı

2000’li yıllarla birlikte İHA konusu Savunma Sanayi içindeki önemli bir alan olarak görülmüş ve bu alanda milli ve yerli ürünlerin ortaya çıkarılmasına yönelik politikalar oluşturulmaya başlandı.

Başlangıçta Güvenlik alanında kullanılan araçlar, İHA’ların gelişimiyle birlikte güvenlik amaçlı kullanımına ek olarak günlük sosyal yaşamın ve özellikle ticari alanın önemli bir parçası haline gelmeye, çok sayıda sektörün kullandığı temel teknolojilerden birisi olmaya başladı.

Bu gelişimle birlikte başta savaş uçakları olmak üzere insansız hava savaş platformları geliştirilmeye başlanmış, yer ve sualtı amaçlı kullanıma uygun insansız araçların kullanımının da esasını oluşturdu.

Türkiye’de, ilk aşamada güvenlik güçlerinin İHA kullanımının başlangıcı 90’lı yıllara dayanıyor. O tarihlerde İHA’ların keşif ve gözetleme amaçlı kullanımı dahi ABD’de daha çok yeniyken, İHA’ların güvenlik alanındaki gücünün ülkemizde bu kadar erken farkedilmesi önemli bir ayrıntı.

REKLAM

2000’li yıllarla birlikte İHA konusu Savunma Sanayi içindeki önemli bir alan olarak görülmüş ve bu alanda milli ve yerli ürünlerin ortaya çıkarılmasına yönelik politikalar oluşturulmaya başlandı.

Bu sektörde uzun yıllardır çalışmalar yapan başta ABD ve İsrail olmak üzere ülkeler teknolojilerini geliştirmesine, Türkiye’de çok sonradan çalışmalara başlamasına rağmen, 15-20 yıllık bir sürede bu alanda yaptığı çalışmalarla hızla üst sıralara yükselmeye başladı.

Türkiye bugün İHA sistemlerinin geliştirilmesi konusunda önemli sayılabilecek bir noktaya ulaşmış, hatta ihraç eder duruma gelişti.

Sürdürülen çalışmalar sonucunda, çok geniş bir yelpazede kullanılmaya başlanan insansız hava araçlarının, başta hava sahası kontrolü kapsamında güvenli olarak seyrüsefer, pilot eğitimi ve sertifikasyon, entegrasyon, platformların ve pilotların envanter kaydı, eğitimlerin ve sistemlerin denetimi olmak üzere düzenleyici mevzuatı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte.

REKLAM

Akademisyenliğinin yanında, SHGM ile koordineli olarak Türkiye’nin havacılık sektörünün uluslararası havacılık alandaki kurum ve kuruluşlarla projelere ve çalışmalara dahil edilmesi, bu kapsamda Türkiye’deki gelişmelerin tanıtılması çalışmalarına önemli katkı sağlamaya çalışan, başta Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu olmak üzere dünya havacılık sektötündeki kilit kuruluşlarda yürütülen projelere ve çalışmalara katılan, aynı zamanda 40 ülkenin üyesi olduğu Dünya İHA Federasyonu Türkiye Başkanlığı ile Federasyon Danışma Kurulu üyeliğini yürüten Dr. Haydar ATEŞ’in önderliğinde, Haydar Ateş ve Murat Düzgün’ün editörlüğünü, Sivil Havacılık Genel Müdürü sayın Bahri KESİCİ’nin teşvik ederek önsözünü yazdığı, ASELSAN-Altınay ortaklığı Dasal’ın sponsor olduğu “İnsansız Hava Araçları–Temel Bilgiler ve Kullanım Alanları” isimli Türkiye’nin İHA konusundaki temel hususları toparlayıcı ve müteakip çalışmalara yön verici nitelikte ve alanda ilk kitap olma özelliğine sahip kitap Nobel Akademi Yayıncılık tarafından basılarak, Dünya Sivil Havacılık Günü olan bu önemli günde yayınlanarak İnsansız Hava Araçları sektörünün ve meraklıların kullanıma sunuldu.



REKLAM

EKONOMİ Tunus Türkiye’den 3 adet ANKA-S İHA alıyor