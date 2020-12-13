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Ekonomi Tunus Türkiyeden 3 adet ANKA-S İHA alıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tunus Türkiye’den 3 adet ANKA-S İHA alıyor

Tunus Savunma Bakanlığı, ANKA-S İHA alımı için TUSAŞ ile sözleşme imzaladı. Anlaşma, 3 adet ANKA-S İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonunun teslimi ile 52 Tunus Hava Kuvvetleri personelinin eğitimini kapsıyor.

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ANKA İHA
ANKA İHA

Savaş alanlarındaki başarılarıyla, uluslararası medyanın gündeminden düşmeyen Türk İHA/SİHA’larına olan talep artıyor.

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Bayraktar TB2’lerin ihracatının ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ de, (TUSAŞ) ANKA-S İHA satışı için Tunus Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı. HaberTürk’ten Güntay Şimşek’in köşesinde yer verdiği bilgilere göre, varılan anlaşma kapsamında TUSAŞ, Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 3 adet ANKA İHA ve 3 adet Yer Kontrol Sistemi teslim edecek.

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Yaklaşık 80 milyon ABD Doları tutarındaki ihracat anlaşması sonrasında, Tunuslu 52 pilot ve bakım personeline, Ankara’da TUSAŞ tesislerinde eğitimler verilecek.

  • ANKA-S İHA ihracatı için Türkiye ile Tunus arasındaki görüşmeler, yaklaşık iki yıldır devam ediyordu. Tunus Savunma Bakanlığı, 2019’un başında TUSAŞ’tan ANKA İHA tedarikine yönelik görüşmelere başlamıştı.

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