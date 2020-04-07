Ekonomi İHASAVARların güvenlik güçlerine teslimatları sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatları sürüyor

Düşük maliyeti ve kolay kullanımı nedeniyle son dönemde kötü niyetli ellerde birer silaha dönüşen drone ve mini İHA'lara karşı geliştirilen İHASAVAR'lar, muhtemel saldırılarda kalkan görevi üstleniyor. İHASAVAR, tercihe göre yönlü veya küresel anteniyle bu boyutta bir sistemden beklenen etkinlik mesafelerinin çok daha fazlasını sunuyor.

Haber Merkezi AA
Havadaki tehditler İHASAVAR'a talebi artırdı.
Havadaki tehditler İHASAVAR'a talebi artırdı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) edinilen bilgiye göre, Mini/Mikro İHA'lara Karşı Taşınabilir Karıştırma Sistemi Projesi kapsamında ASELSAN tarafından İHASAVAR üretimi yapılıyor.

ASELSAN'ın RF karıştırma/köreltme sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yıllar içinde edindiği tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde çok hızlı şekilde drone ve mini İHA'lara karşı koruma sağlama amaçlı, taşınabilir ve tek personel tarafından kolaylıkla kullanılabilen İHASAVAR sistemi, SSB'nin koordinasyonunda güvenlik güçlerinin envanterine dahil ediliyor.

  • Drone ve mini İHA'lar, düşman unsurlar tarafından keşif, casusluk, taciz, silahlı saldırı ve bombalama amaçlı kullanılabiliyor. Bu tehditlere karşı İHASAVAR'lar koruma sağlıyor.

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Kullanıcıya maksimum ergonomi imkanı

İHASAVAR Anti-Drone RF Karıştırma ve Köreltme Sistemi, askeri tesislerin/üslerin, devlet kurum binalarının, üst düzey yetkili konutlarının, tören alanlarının, nizamiye ve kontrol noktalarının yakınlarında drone ve mini İHA uçurulmasını aktif karıştırma uygulamasıyla engelleyerek koruma sağlıyor.

Drone ve mini İHA'ları üstün harp yetenekleriyle bertaraf edebilen İHASAVAR, tercihe göre yönlü veya küresel anteniyle bu boyutta bir sistemden beklenen etkinlik mesafelerinin çok daha fazlasını sunuyor.

Silah tipi tasarımlı İHASAVAR, kompakt sistem mimarisi, hafifliği ve taşınabilirliğiyle kullanıcıya maksimum ergonomi sağlıyor.

Sistem, hem şebeke hem de yüksek kapasiteli bataryalarla uzun süre görev yapma kabiliyetine sahip bulunuyor.

İHASAVAR programlanabilme imkanı sayesinde taktik ve operasyonel ihtiyaçlara etkili çözüm sunuyor. Farklı taktik senaryolarda kullanmak üzere, kullanıcı tarafından 100'den fazla karıştırma profili bir dizüstü bilgisayar aracılığıyla programlanarak tanımlanabiliyor.

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