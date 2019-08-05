Ekonomi IHATO Kültür Bakanı Ersoyu ziyaret etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

IHATO Kültür Bakanı Ersoy'u ziyaret etti

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) yönetimi Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri ESROY'u ziyaret etti. Yapılan görüşmede Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde helal turizm ile ilgili paydaşların bir araya geleceği ortak bir çalışmanın yapılmasına karar verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri ESROY ve Uluslararası Helal Turizm Derneği.
Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri ESROY ve Uluslararası Helal Turizm Derneği.

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) yönetim kurulu başkanı Yusuf GERÇEKER ve yönetim kurulu başkan vekili Taner AYDIN, yönetim kurulu başkan yardımcıları Ruhat ÜLGEN CENGİZ, Sn. Yusuf YÜCEL, genel sekreter Emrullah Ahmet TURHAN ve IHATO danışma kurulu üyeleri Öğr. Gör. A. Abdullah TURHAN ve Doç. Dr. Ömer Akgün TEKİN, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri ESROY tarafından kabul edildi.

Yapılan görüşmede IHATO’nun mevcut faaliyet ve projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunularak sektörün talepleri dile getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde helal turizm ile ilgili paydaşların bir araya geleceği ortak bir çalışmanın yapılmasına karar verildi.

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