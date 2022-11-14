Ekonomi İhracat ve ithalat birim değer endeksleri yükselişte
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri yükselişte

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7, ithalat birim değer endeksi yüzde 27,4 arttı.

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Haber Merkezi AA
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri yükselişte
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ihracat birim değer endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 yükseldi. Endeks, Eylül 2021'e kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9, yakıtlarda yüzde 41,7 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

İthalat birim değer endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 27,4 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,8 ve yakıtlarda yüzde 157,3 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,5 azaldı.

İhracat miktar endeksi

İhracat miktar endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7, yakıtlarda yüzde 57,7, ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 geriledi.

İthalat miktar endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 8,4 arttı. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,9, yakıtlarda yüzde 22,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,3 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ağustosta 152,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,4 artarak, eylülde 156,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Eylül 2021'de 149,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,2 artarak, bu yılın aynı ayında 159,2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ağustosta 116,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,6 azalarak eylülde 115,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Eylül 2021'de 106,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,4 artarak, Eylül 2022'de 115,3 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Eylül 2021'de 88,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 17,2 puan azalışla bu yılın eylül ayında 71,2 oldu.

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