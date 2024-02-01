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Ekonomi

'İhracata Tam Destek Kredi Paketi' ile ihracatçılarımıza desteğimiz devam ediyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle, Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden olan ihracatçılara yönelik yeni bir kredi paketi devreye alındı. “İhracata Tam Destek Kredi Paketi” kapsamında, ihracatçı firmalar azami 5 milyon dolar veya 150 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek.

12:02 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
TİM Başkanı Mustafa Gültepe - Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe - Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar

Birlik üyesi firmalar, tercihleri doğrultusunda rotatif veya taksitli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecekler. Rotatif kredi seçeneğinde vade 12 ay olup, limit dahilinde asgari her kullandırım tutarı ve doğan ihracat taahhüt tutarı kadar ihracat bedellerinin Bankamıza yönlendirilmesi durumunda toplam vade 36 ayı aşmayacak şekilde azami 2 kez yenilenebilecektir. Taksitli kredi seçeneğinde ise vade süresi azami 24 ay olarak uygulanacaktır. Paket kapsamında KGF teminatı ile yalnızca taksitli krediler kullandırılabilecektir.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar

“İhracata Tam Destek Kredi Paketimiz ile İhracatçılarımıza Destek Vermeye Devam Ediyoruz”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ziraat Bankası arasında gerçekleştirilen “İhracata Tam Destek Kredi Paketi” protokolüyle ilgili konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Bugün TİM ile imzaladığımız protokol ile birlikte ülkemizin en temel dinamiklerinden biri olan ihracatçılarımıza kesintisiz destek vermeye devam ediyoruz. Bilindiği üzere 28 Ağustos 2023 tarihinde aralarında Bankamızın da yer aldığı “Vade(Siz) İhracat kredi paketi” protokolü ile sadece Ziraat Bankası olarak 4000’den fazla ihracatçı firmamıza 1 milyar USD’nin üzerinde finansman desteği sağladık. Bugün de ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılayabileceği “İhracata Tam Destek Kredi Paketimizi" hayata geçiriyoruz. Bu kredi paketimiz ile ihracatçılarımızın Dünya ile rekabetini kolaylaştırmakla beraber, Ülkemizin; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ziraat Bankası olarak bundan sonra da ihracatçılarımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe

“Hedeflerimize Ulaşabilmemiz İçin Daha Çok Üretmek, Ürettiğimize Değer Katmak Zorundayız”

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise konuşmasında Cumhuriyetin ikinci yüzyılına Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefi ile başladıklarını hatırlattı. 2028 yılı için de 375 milyar dolarlık mal ve 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı öngördüklerini belirten Gültepe, “Bütün bu hedeflerimize ulaşabilmemiz için daha çok üretmek, yüksek teknolojiyle, tasarımla ve inovasyonla ürettiğimize değer katmak zorundayız. Bütün bu çalışmalar için firmalarımızın uygun koşullarda finansmana erişebilmeleri hayati önem taşıyor. Beş ay önce Ziraat Bankası’nın da aralarında bulunduğu kamu ve özel 11 bankamızla imzaladığımız protokolle beş binden fazla ihracatçımıza yaklaşık 2 milyar dolarlık uygun maliyetli bir kredi imkânı sunmuştuk. Bu kez Ziraat Bankası ile ihracatçılarımız için yine çok anlamlı bir finansman paketine imza atıyoruz. “İhracata Tam Destek Kredi Paketi” için Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’a teşekkür ediyorum. Paketin ihracat ailemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


#Ziraat Bankası
#Türkiye İhracatçılar Meclisi
#TİM
#Mustafa Gültepe
#Alpaslan Çakar
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