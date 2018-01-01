İhracatçı birliklerine yeni üyelik kriteri

Ayrıca Bakanlık birlik başkanlarının görev süresini de 8 yılla sınırlandırdı. Ekonomi Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan tebliğinde ihracatçı birlikleri ile ilgili önemli değişikliklere gidildi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ KARARDAN MEMNUN

Sektör temsilcileri 2018 Nisan ayında yapılması planlanan ihracatçı Birlik seçimlerin adil ve hakkaniyetli yapılması adına çok önemli değişiklikler olarak değerlendirdi. Bu sayede, seçim sürecinde hem tartışmalar hem de kurumların itibarına zarar verici faaliyetler en aza indirilmesi amaçlandığı ifade edildi. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Burak Önder, kararın çok olumlu olduğunu söyledi. Önder “Yapılan bu değişikliklerle umuyorum ki önümüzdeki seçimler çok daha adil ve şeffaf olacak. Bakanlığımıza bu titiz çalışma için Türkiye ihracatçısı adına ve sektörümüz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

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