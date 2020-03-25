İhracatçıdan üretim seferberliği: TİM'den günlük 1 milyon maske ve 100 bin litre dezenfektan yolda

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugüne kadar ihracat, şimdi ise sağlık için ürettiklerini belirterek, “ Ticaret Bakanlığımızın destekleri ve 61 ihracatçı birliğimiz ile koordine olarak, yerli ve milli günlük 1 milyon adet maske ve 100 bin litre dezenfektan üreterek Sağlık Bakanlığımızın emrine sunuyor ve seferberliğimizin ilk adımını atıyoruz” dedi. Dünyanın önde gelen ekonomilerinin tedbirleri hızla açıkladığını belirten Gülle, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı parasal ve mali tedbirlerle oluşturulan 100 milyar TL’lik paket önümüzdeki günlerde ikincil ve üçüncül aşamaları ile ihracatçılarımızın bütününün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürecektir” diye konuştu.

İsmail Gülle

ÜRETİM KAPASİTESİ 40 MİLYONA ÇIKACAK

Hedeflerinin günlük 1 milyon maske üretimi ile başlayıp, aylık 40 milyon adet maske üretimi kapasitesine ulaşmak olduğunu vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:”TİM olarak, bugüne kadar ihracatımız için ürettik. Şimdi sağlığımız için üretiyoruz. Zorlu süreçlerde milletimizle tek vücut olup var gücümüzle çalışmayı kutsal bir görev olarak kabul ediyoruz. Salgını önlemek için gece-gündüz gayretle çalışan başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Gülle, ihracatçılara yönelik ek önlemler konusunda, temaslarının yoğun şekilde devam ettiğini de vurguladı. Ürünlerin yetiştirilmesi adına talep edilen kargo uçaklarının sayısının artırılması için tüm imkanların seferber edildiğini söyleyen Gülle, “TİM olarak 61 ihracatçı birliğimizle görevimizin başındayız” dedi.