İhracatçının zorunlu döviz satış oranı değişebilir

Karahan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) kaynaklı zararın 833 milyar lira olduğu bilgisini verdi. Son dönemde kur makul seviyede gittikçe KMM'nin yükünün olmadığını dile getiren Karahan, "Son dönemde açılan yani 2024 yılında ya da ondan önceki birkaç ayda açılan KMM hesaplarına kur kaynaklı ödeme olmayacağını düşünüyoruz. Fakat geçen sene mayısta açılan bazı hesapların vadesi uzun, bir kısmının vadesi mayıs ayında geliyor. Geçen yaz yaşanan kur artışı sebebiyle onların ödemesi şu anda yapılıyor. Bundan kaynaklı yılın 3-4 ayında yapılan birtakım ödemeler var" dedi. Karahan, KKM ödemelerinin ciddi anlamda likidite fazlasına sebep olduğunu bildirdi. Karahan, Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasına ilişkin soru üzerine şu cevabı verdi: "Halen bin 207 çalışan İstanbul'da görev yapıyor. Bina hazır olduğunda taşınma süreci devam edecek."