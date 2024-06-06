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Ekonomi

İhracatçının zorunlu döviz satış oranı değişebilir

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunum sonrasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Uğur Duyan
04:00 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:34 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fatih Karahan.
Fatih Karahan.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ihracatçıya getirilen döviz gelirlerinin yüzde 40'ının TCMB'ye satılması zorunluluğunun devam edeceğini ancak oran konusunun yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.

KUR ŞU AN MAKUL KKM'NİN YÜKÜ YOK

Karahan, önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunum sonrasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Karahan, ihracatçının yüzde 40 olan Merkez Bankası’na zorunlu satış oranının yeniden gözden geçirilebileceğini belirtti. Karahan, rezerv pozisyonu ve enflasyonun düşeceğine olan inanç güçlendikçe yüzde 40 oranının tekrar ele alınabileceğini söyledi.

Karahan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) kaynaklı zararın 833 milyar lira olduğu bilgisini verdi. Son dönemde kur makul seviyede gittikçe KMM'nin yükünün olmadığını dile getiren Karahan, "Son dönemde açılan yani 2024 yılında ya da ondan önceki birkaç ayda açılan KMM hesaplarına kur kaynaklı ödeme olmayacağını düşünüyoruz. Fakat geçen sene mayısta açılan bazı hesapların vadesi uzun, bir kısmının vadesi mayıs ayında geliyor. Geçen yaz yaşanan kur artışı sebebiyle onların ödemesi şu anda yapılıyor. Bundan kaynaklı yılın 3-4 ayında yapılan birtakım ödemeler var" dedi. Karahan, KKM ödemelerinin ciddi anlamda likidite fazlasına sebep olduğunu bildirdi. Karahan, Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasına ilişkin soru üzerine şu cevabı verdi: "Halen bin 207 çalışan İstanbul'da görev yapıyor. Bina hazır olduğunda taşınma süreci devam edecek."


Kadın ve bakıcı destek projesine başvuru 12 bini aştı: Teşvik ödemesi ağustosta başlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)” hayata geçirdiklerini belirterek, “Projenin toplam süresi 20 aydır. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 0-24 aylık çocuğu olan çalışan anneler sisteme başvuru yapabilecek. Ödemeler anneye yapılacak bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacak. Bütçesi 15.3 milyon avro olan projemiz ile 12 ay boyunca aylık ortalama 7000 kadının (3.500 anne ve 3.500 bakıcı) kayıtlı istihdamı desteklenecek. Proje ile aylık her bir çalışan anne için 325 Avro destek verilmesi planlandı” şeklinde konuştu. Işıkhan, “İlk iki günde toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibariyle başlayacak ve 12 ay sürecek” dedi.


#İhracat
#Ekonomi
#Fatih Karahan
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