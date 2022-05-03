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Ekonomi İhracatçıya kredi desteği Bine yakın firma faydalanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatçıya kredi desteği. Bine yakın firma faydalanacak

İhracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmak için sadece ihracatçıların erişimine açık olan ve martta faaliyete başlayan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi iki ayda 4 binin üzerinde firmadan başvuru aldı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
İhracatçıya kredi desteği. Bine yakın firma faydalanacak
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İhracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmak için sadece ihracatçıların erişimine açık olan ve martta faaliyete başlayan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi iki ayda 4 binin üzerinde firmadan başvuru aldı. Şirket, bine yakın ihracatçıya destek verdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Eximbank’ın öz kaynaklarıyla 13 Ekim’de kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi 1 Mart’ta faaliyete başladı. Şirketle, ihracatçıların en büyük sorunu olan kredide kefalet sorunu ortadan kaldırılıyor. Bu sayede ihracatçıların krediye erişim maliyetinin düşerken ihracatın tabana yayılması amaçlanıyor.

4 BİN İHRACATÇI BAŞVURDU

Teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan ihracatçılara kaynak sağlayan şirkete, 4 binin üzerinde ihracatçı başvurdu. Bine yakın ihracatçı da önümüzdeki günlerde destekten yararlanacak.

KOBİ'leri de kapsıyor

Destekten faydalanacak olan söz konusu bin firmaya yaklaşık 1 milyar liralık kaynak sağlanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu destek 3-4 milyar liraya ulaşacak. Kredi üst limitinin 15 milyon liraya çıkarıldığı şirketin desteklerinden önümüzdeki günlerde KOBİ’ler de yararlanabilecek.

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