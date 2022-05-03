İhracatçıya kredi desteği. Bine yakın firma faydalanacak

İhracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmak için sadece ihracatçıların erişimine açık olan ve martta faaliyete başlayan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi iki ayda 4 binin üzerinde firmadan başvuru aldı. Şirket, bine yakın ihracatçıya destek verdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Eximbank’ın öz kaynaklarıyla 13 Ekim’de kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi 1 Mart’ta faaliyete başladı. Şirketle, ihracatçıların en büyük sorunu olan kredide kefalet sorunu ortadan kaldırılıyor. Bu sayede ihracatçıların krediye erişim maliyetinin düşerken ihracatın tabana yayılması amaçlanıyor.

4 BİN İHRACATÇI BAŞVURDU

Teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan ihracatçılara kaynak sağlayan şirkete, 4 binin üzerinde ihracatçı başvurdu. Bine yakın ihracatçı da önümüzdeki günlerde destekten yararlanacak.

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KOBİ'leri de kapsıyor

Destekten faydalanacak olan söz konusu bin firmaya yaklaşık 1 milyar liralık kaynak sağlanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu destek 3-4 milyar liraya ulaşacak. Kredi üst limitinin 15 milyon liraya çıkarıldığı şirketin desteklerinden önümüzdeki günlerde KOBİ’ler de yararlanabilecek.

EKONOMİ İhracatçılara finansman kolaylığı sağlayacak: 'İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi' kuruldu