​İhracatı coşturacak büyük hedefler

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) açıklamasında göre, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu küresel talep daralması, önemli pazarlardaki kısıtlamalar ve tüketimin kimi sektörlerde ciddi oranda azalmasına rağmen ihracat ailesi birçok sektörde başarısını sürdürdü.

184 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPILACAK

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM, dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalarına devam ederken, salgının zorlu koşullarına rağmen geçen yılın ihracatı, Yeni Ekonomi Programı 2020 ihracat hedefi olan 165,9 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Türkiye’nin 2020 yılı ihracatı 169 milyar 514 milyon dolar oldu. Yeni normalin ilk yılı olan bu yıl 184 milyar dolar ihracat hedeflenirken, geçen yıl 17 milyar 143 milyon dolar ihracat rakamıyla hazır giyim, tüm sektörler arasında üçüncü oldu. Sektör en çok ihracatı ise 3,1 milyar dolar ile Almanya’ya yaptı.

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İsmail Gülle

HAZIR GİYİMDE BEKLENTİ BÜYÜK

TİM Başkanı İsmail Gülle, hazır giyim sektörünün 2020’de ihracatının küçük bir düşüş yaşasa da 17,14 milyar dolar olduğunu ve hazır giyimin ülke ihracatındaki payının yüzde 10’un üzerine çıktığını bildirdi. Hazır giyim sektörünün geçen yılki 12 ayın 8’inde ihracatını artırma başarısı gösterdiğini aktaran Gülle, “2020 yılında hazır giyim sektörü, 100 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı ülkeler arasında; Kanada’ya ihracatını yüzde 50 artışla 100,8 milyon dolara, Kazakistan’a yüzde 38 artışla 221,4 milyon dolara, Çekya’ya yüzde 25 artışla 124,6 milyon dolara, ABD’ye ise yüzde 23 artışla 793,6 milyon dolara çıkarma başarısı gösterdi” değerlendirmesini yaptı. Bu yıl hazır giyim sektörü ihracatının, 20 milyar doları aşmasını beklediklerini dile getiren Gülle, “Hazır giyim sektörümüz geçtiğimiz yıl ABD’ye yüzde 23 artışla 793,6 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. 2020 yılında 17,14 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının bu yıl 20 milyar doları aşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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MEYVE VE SEBZEDE YENİ REKORLAR GELECEK

Geçen yıl 1,7 milyar dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kıran meyve sebze mamulleri sektörünün başarısını bu yıl da sürdürmesi ve yeni rekorlara imza atması bekleniyor. Kenya’dan Hindistan’a, Japonya’dan Meksika ve Şili’ye kadar dünyanın birçok ülkesine meyve sebze mamulleri ihraç eden sektör, en çok satışı 268,7 milyon dolarla Almanya’ya yaptı. İhracat; meyve sebze sularında yüzde 24 artışla 323 milyon dolara, meyve sebze konservelerinde yüzde 10 yükselişle 792 milyon dolara, dondurulmuş, kurutulmuş meyve sebzelerde yüzde 7 artışla 243 milyon dolara çıktı. Sebze meyve mamullerinde en yüksek ihracat 268,7 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Onu 208,2 milyon dolarla ABD, 171,1 milyon dolarla Irak, 123,1 milyon dolarla Hollanda, 119,2 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. Gülle, meyve sebze mamullerinde bu ivme koruduğu sürece 2021’i de yeni rekorlarla tamamlayacaklarına inandıklarını vurguladı.

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Adil Pelister

KİMYA MEDİKALLE BÜYÜYECEK

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de, kimya sektörünün geçen yıl 18 milyar 313 milyon dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini anımsattı. Pelister, “Bu yıl ise 20,6 milyar dolar ihracat hedefimizin üzerine çıkmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. İhracatımızda yaklaşık yüzde 12 büyüme bekliyoruz” şeklinde konuştu. Pelister, sektörün petro kimya alanında küresel enerji ihtiyacı azalmasına bağlı olarak ihracat düşüşü yaşasa da plastik, kozmetik, ilaç, medikal, temizlik maddeleri başta olmak üzere diğer alt sektörlerde nispi artış kaydettiğini aktardı.