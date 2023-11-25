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Ekonomi

İhracatını en hızlı artıran 3. ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, OECD ülkeleri arasında ihracatını en hızlı artıran 3. ülke oldu” dedi.

04:00 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:05 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuşan Erdoğan, ihracatçıların neye ihtiyacı varsa gidermenin, beklentileri imkanlar dahilinde karşılamanın gayreti içerisinde olduklarını vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Özellikle ihracat hacminde hep birlikte tarihi bir başarı hikayesi yazdık. Göreve geldiğimizde yılda 36,1 milyar dolar ihracatı olan ülkemiz geçen sene 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye bu artış oranıyla OECD ülkeleri arasında ihracatını en hızlı artıran 3. ülke oldu. Küresel ölçekte yaşanan tüm zorluklara ve sorunlara rağmen ihracatımız yükseliş trendini devam ettiriyoruz.”

ÇALIŞTIK TER DÖKTÜK

“İhracatımız ekim ayında yeni bir yükseliş yakaladı. Ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.4 oranında artarak 22,9 milyar dolara çıktı. En yüksek ekim ayı ihracat değerine ulaştık. Ekim itibariyle son 12 aylık ihracatımız ise 254, 8 milyar doları buldu. Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Bittik, battık, mahvolduk diyenlere aldırmadan çalıştık ter döktük, gayret ettik çabalarımızın meyvesini de rekor ihracat rakamlarına ulaşarak topladık.”

Borçlu değil alacaklıyız

Türkiye’nin mazlum ve mağdur coğrafyalara sırtını dönmeyeceğini söyleyen Erdoğan, “Tarihimizin hiçbir döneminde zulme rıza göstermedik. Bugün İsrail’in vahşetine ses çıkarmayanlar gibi soykırıma ve sömürüye ulaşmadık. İnsanımızın başını öne eğecek, utanacak çekinecek birileri tarafından önümüze konacak hiçbir bagajımız olmadı. Biz bunların hiçbirine borçlu değiliz, tam aksine alacaklıyız. Ve anlımız ak, başımız dik yürüdük. Gittiğimiz her ülkede şu hakikate her defasında şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.




#İhracat
#Ekonomi
#Ticaret
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