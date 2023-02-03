İhracatta ocak rekoru: Yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolara ulaştı

Türkiye, küresel pazarlardaki yavaşlamaya rağmen ihracatta 2023’e rekorla başladı. Türkiye’nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 artarak 19 milyar 376 milyon dolara yükselirken, bu sayede en yüksek ocak ayı ihracatı yakalanmış oldu. Geçtiğimiz ay ithalat ise yüzde 21,2 artışla 33 milyar 742 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, ocakta yıllık bazda 5,6 puan azalarak yüzde 57,4, enerji verileri hariç tutulduğunda ise 15,3 puan gerileyerek yüzde 73 olarak hesaplandı. Geride kalan 12 aydaki toplam ihracat 256 milyar dolar oldu.

İhracatın kilogram birim değeri ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artışla 1,56 dolara yükseldi.

OTOMOTİV LİDER

Geçen ay en çok ihracat yüzde 7,4 artış ve 9,8 milyar dolarla ‘ham madde (ara mallar)’ grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 11,2 artış ve 7,1 milyar dolarla ‘tüketim malları’, yüzde 24,5 yükseliş ve 2,3 milyar dolarla ‘yatırım (sermaye) malları’ takip etti. Türkiye'nin toplam ihracatının ocak ayında yüzde 70,6'sını yapan sanayi grubunda yüzde 4,5 artışla 13,7 milyar dolarlık ihracat sağlandı. Ocakta en fazla ihracat yapılan ülkeler; 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla ABD ve 1 milyar dolarla Rusya olarak sıralandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sektör bazında ihracatta 2,7 milyar dolarla otomotiv başı çekti. Bu sektörü, 2,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim izledi.

İTHALATTA ZİRVE RUSYA’NIN

Geçen ay en çok ithalat yüzde 16,1 artış ve 27,1 milyar dolarla ‘ham madde (ara mallar)’ grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, yüzde 32,7 artış ve 3,7 milyar dolarla ‘yatırım (sermaye) malları’, yüzde 70,9 artış ve 2,9 milyar dolarla ‘tüketim malları’ izledi. En fazla ithalat yapılan ülkeler, 4,9 milyar dolarla Rusya, 4,5 milyar dolarla İsviçre ve 3,6 milyar dolarla Çin oldu. Sektörlere göre ithalatın payı, yüzde 73,8 ile imalat sanayisi (24,9 milyar dolar), yüzde 20,5 ile madencilik ve taş ocakçılığı (6,9 milyar dolar) ve yüzde 3,5 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (1,2 milyar dolar) oldu.

Mehmet Muş

CARİ AÇIĞI KÖRÜKLEYEN ENERJİ VE ALTIN OLDU

Ankara’da düzenlenen basın toplantısında açıklanan ocak ayı dış ticaret rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatın ocak ayında 33,7 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Bakan Muş, son dönemde altın ithalatındaki yükselişin de ithalatta yaşanan artışta etkili olduğunu vurguladı. Muş, ocak ayında toplam altın ithalatının da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 733 artarak 5,1 milyar dolara yükseldiğini söyledi. İhracatı Geliştirme AŞ’nin, 21 milyar liranın üzerinde krediye kefalet sağladığının belirten Ticaret Bakanı, 2022'de 5,2 milyar lira olan desteğin bu yıl 10,1 milyar liraya çıkarıldığını bildirdi.

Nureddin Nebati

Küresel sıkılaşmaya rağmen yükseliş sürdü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. 2022'nin her ayında rekor kıran ihracatın artış eğilimini bu yılın ocak ayında da sürdürdüğüne dikkati çeken Nebati, “Küresel ekonomi ve ticaretteki zayıflamanın sürdüğü ve küresel finansal koşullarda sıkılaşmanın görüldüğü bir ortamda, 19,4 milyar dolarla en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştık” ifadesini kullandı.

Mustafa Gültepe

Şubat ve martta 17 ülkeye ticaret heyeti

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, “2023 hedefi için her ay 900 milyon dolar daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor” dedi. Şubat ve mart aylarında 17 ülkeye ticaret heyeti düzenleneceğini söyleyen Gültepe, “Yılı 100 ticaret heyeti ile tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca yıl sonuna kadar 45 alım heyetini de ülkemizde ağırlayacağız” diye konuştu. Gültepe, sanayideki elektrik ve doğal gaz indirimlerini, “Kamu ve özel sektör iş birliğiyle ihracatı büyüteceğiz” şeklinde değerlendirdi.



