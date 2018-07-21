İhracatta temmuz rekoru bekleniyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugün itibarıyla temmuz ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gittiklerini belirterek, "Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız. Bu da geçen ay 161,5 milyar dolar olan ihracat rekorunu daha da yukarıya koyacak." dedi. Gülle, AA'nın Finans Masasına konuk oldu.

İsmail Gülle

173 MİLYAR $ HEDEFİ

İhracatçıların geçen yılı rekorla kapattığını, her geçen ay rekorların konuşulduğunu dile getiren Gülle, bunun yanında ihracat artışının haziranda ise seçimin de etkisiyle biraz beklentilerin altında kaldığını kaydetti. Gülle, "Ancak şu anda temmuzda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız. Bu da geçen ay 161,5 milyar dolar olan ihracat rekorunu daha da yukarıya koyacak. Yıl sonundaki 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacak" diye konuştu. Temmuzda iyi bir ihracat rakamı geleceğini ifade eden Gülle, eylül, ekim ve kasımdaki performans ile ihracat hedefini tutturacaklarını ve biraz da geçecek gibi bir projeksiyon gözlediklerini vurguladı.