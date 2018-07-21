Ekonomi İhracatta temmuzrekoru bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatta temmuz rekoru bekleniyor

161,5 milyar dolar olan ihracat rekorunu daha yukarıya çıkaracaklarını dile getiren Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Şu anda temmuzda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İhracatta hedef 173 milyar dolar.
İhracatta hedef 173 milyar dolar.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugün itibarıyla temmuz ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gittiklerini belirterek, "Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız. Bu da geçen ay 161,5 milyar dolar olan ihracat rekorunu daha da yukarıya koyacak." dedi. Gülle, AA'nın Finans Masasına konuk oldu.

İsmail Gülle

173 MİLYAR $ HEDEFİ

İhracatçıların geçen yılı rekorla kapattığını, her geçen ay rekorların konuşulduğunu dile getiren Gülle, bunun yanında ihracat artışının haziranda ise seçimin de etkisiyle biraz beklentilerin altında kaldığını kaydetti. Gülle, "Ancak şu anda temmuzda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız. Bu da geçen ay 161,5 milyar dolar olan ihracat rekorunu daha da yukarıya koyacak. Yıl sonundaki 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacak" diye konuştu. Temmuzda iyi bir ihracat rakamı geleceğini ifade eden Gülle, eylül, ekim ve kasımdaki performans ile ihracat hedefini tutturacaklarını ve biraz da geçecek gibi bir projeksiyon gözlediklerini vurguladı.

  • Yüksek faize eleştiri
  • TİM Başkanı Gülle, döviz fiyatları ve faizdeki artışa ilişkin değerlendirmesinde, “Normal günler yaşamıyoruz. Türkiye’de döviz bir taraftan artıyor, faiz bir taraftan artıyor. Dövizin artmasını ülke ihracatla taşıyabilir ama faizin bu kadar artması gerçekten ciddi bir sorundur. Faiz bundan sonraki süreçte dünyayı rahatsız ettiği bizi de rahatsız ediyor” dedi.
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