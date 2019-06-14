Ekonomi İki il arasını 40 dakikaya düşürecek hatta test sürüşü başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Konya-Karaman hızlı treni test sürüşüne başlıyor

İki il arasını 40 dakikaya düşürecek hatta test sürüşü başlıyor

İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak Konya-Karaman-Mersin hızlı tren hattının ilk etabı olan, Konya-Karaman bölümünün test sürüşleri yıl sonunda başlayacak. Test sürüşlerinin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki mesafeyi 40 dakikaya düşürecek proje, Karaman-Yenice hattının da devreye alınmasıyla mevcut hızlı tren hatlarını Mersin Limanı'na bağlayarak, hem yolcu hem de yük taşımacılığı açısından ekonomiye büyük katkı sağlayacak

Haber Merkezi AA
Yüksek hızlı tren.
Yüksek hızlı tren.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bugüne kadar bin 213 kilometre yüksek hızlı demiryolu işletmeye açıldı. Halen bin 889 kilometrelik yüksek hızlı demir yolunun inşası ise sürüyor.

Öte yandan hem yük hem de yolcu taşımak üzere devam eden hızlı demir yolu çalışmalarında bin 786 kilometre hızlı demir yolunun inşası sürdürülüyor.

İnşası devam eden hızlı demir yolu projeleri kapsamında 102 kilometrelik Konya-Karaman arasındaki demir yolu, saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hale getirildi.

İki şehir arası seyahat süresi 40 dakika

Altyapı ve üstyapı işleri tamamlanan projenin elektrifikasyon ve sinyalizasyon yapım çalışmaları devam ediyor. Bedeli 55 milyon 490 bin avro olan proje tamamlandığında Konya-Karaman arası seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya düşecek.

Yolcunun yanı sıra yük taşımacılığının da yapılacağı Konya-Karaman hattında test sürüşleri ise yıl sonunda başlayacak. Hatta yılda 2 milyon yolcunun seyahat etmesi hedefleniyor. Karaman-Yenice hattının işletmeye alınmasıyla Mersin Limanı ile Konya ve Ankara arasında daha kısa ve hızlı bir ulaşım koridoru oluşturulacak.

Güneydoğu'ya kadar uzanacak

Hattın devreye alınmasıyla, İstanbul’a kadar mevcut demir yolu ağına göre daha kısa mesafe ve daha hızlı bir demir yolu sistemi ile entegrasyon sağlanacak. Ulaşım kolaylığı, bölgenin her alanda gelişmesine de katkı sağlayacak.

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  • Konya-Karaman hızlı demiryolu hattı, devamındaki Karaman-Ereğli-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu ile güney koridorunu oluşturan Mersin-Adana-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep-Şanlıurfa hızlı demiryolu projelerine entegre edilecek.

Konya-Karaman hattında hizmet verecek tren, Konya'nın Kaşınhanı Yeni Mahallesi ve Çumra ilçesi ile Karaman'ın Demiryurt köyündeki istasyonlarda yolcu indirip bindirecek.

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