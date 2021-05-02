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Ekonomi İki milyonu aşkın haneye Tam Kapanma yardımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İki milyonu aşkın haneye 'Tam Kapanma' yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1100 lira nakdi yardımda bulunulacağını açıkladı. Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri de 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile beraber yapılacak.

Haber Merkezi AA
İki milyonu aşkın haneye Tam Kapanma yardımı
(Arşiv)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamayla, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlatıldığını duyurdu.

Ayrıca başvuruya gerek yok

Yardım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca (SYDV), salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak yapılacak ve ayrıca başvuruya gerek olmayacak.

Hane başı 1100 TL ödeme

Program ile gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

  • Destek ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacak.

Yaşlı ve engelli aylıklarıyla birlikte

Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri ramazan bayramına kadar konutlarına teslim edilecek.

Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.

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