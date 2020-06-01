Kamu bankalarından taşıt kredisi paketi: Aylık 0,82 faizle kredi kullandıracaklar İkinci el araç alımında aylık 0,82 faizle kredi imkanı K amu bankalarından ekonomiye büyük bir destek daha geldi. Çok sayıda sektörü yakından ilgilendiren paketler içerisinde taşıt alımı için de büyük kolaylık sağlayacak kredi adımı atıldı. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

Haber Merkezi 01 Haziran 2020, 10:58 Son Güncelleme: 01 Haziran 2020, 11:00 Yeni Şafak