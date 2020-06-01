İkinci el araç alımında aylık 0,82 faizle kredi imkanı

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.
7 YAŞINA KADAR OLAN ARAÇLAR YARARLANACAK
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren yapılabilecek.