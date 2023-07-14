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Ekonomi

İkinci el araçları sıfır fiyatının üzerinde satanlar yandı: Uygulama yarın başlıyor

Ticaret Bakanlığının düzenlemesiyle, ikinci el motorlu kara taşıtları üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilan yoluyla satılamayacak. Yarın başlayacak olan uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak. Yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

12:51 . 14/07/2023 Cuma
DHA
Arşiv

Arşiv

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının yapılamaması hakkında yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliğine göre; 1 Ocak 2024 tarihine kadar, ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması ve satılması yasaklandı.

Uygulama yarın başlıyor

Yarın itibarıyla yürürlüğe girecek bu uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak. Düzenlemeye göre, bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde "ilan platformları" tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Bakanlığa iletilecek.

300 bin liraya kadar cezası var

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''İkinci el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirildi. Ticaret Bakanlığının ikinci el araçta yeni düzenlemesi 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek, yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak.''



#Ticaret Bakanlığı
#Resmi Gazete
#ikinci el araç
43 dakika önce
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