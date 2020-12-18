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Ekonomi İkinci el araçta rüzgar tersine döndü Fiyatlarda yüzde 15 düşüş var
OTOMOTİV

İkinci el otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş var

İkinci el araçta rüzgar tersine döndü: Fiyatlarda yüzde 15 düşüş var

Koronavirüs salgınının da etkisi ile geçtiğimiz aylarda talep patlaması yaşayan ve fiyatlarını neredeyse ikiye katlayan ikinci el otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü. Fiyatlarda yüzde 15'lik düşüş yaşanırken en fazla talep ise 100-150 bin TL'lik araçlara yönelik oldu.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kovid-19 salgını nedeniyle toplu taşımadan kaçınmak isteyen vatandaşlar, otomobil satın almaya yöneldi. Dünya genelinde fabrikaların sıfır araç üretimini düşürmesiyle ikinci el araçlara talep arttı. Talep artışıyla fiyatlar da yükselmişti. Fakat normalleşmeye fabrikaların yeniden üretime geçmesi, otomobil firmalarının yaptığı kampanyalarla fiyatlardaki düşüş devam ediyor.

“EKONOMİK ARAÇLARA TALEP VAR”

İkinci el araç piyasasındaki son durumu anlatıp, yeni yıl beklentilerini sıralayan sektör temsilcisi Mehmet Ali Özkan, “Kovid-19 başladığında piyasada bir durgunluk oldu. Hayat normale dönüp, ilk şok atlatılınca taleplerin artığını gördük. Çünkü insanlar virüse yakalanma endişesiyle toplu taşımaya binmekten çekindi ve araç almak için oto galericilerin kapısını çaldı. Ama üst segment değil daha ekonomik araçlar alındı. Bu dönemde ikinci el araç satışları yüzde 35 arttı” diye konuştu.

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Pandemi nedeniyle fabrikalar üretim yapamayınca sıfır araçların piyasaya sürülemediğini belirten Özkan, “Böyle olunca eldeki araçlar yüzde 20 hatta yüzde 40’lara varan oranda fiyat artışıyla satıldı. Şu anda fiyatlar düşüşte, yüzde 15’lik bir indirim var. Ocak ayından sonra satışların daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü insanlar artık sıfır araç yerine ikinci ele yöneldi. 2,3 yaşındaki araçların satışında ikinci elde olsa yaprak kımıldamıyor, ikinci elde ise pahalıya değil 70 ile 150 bin bandındaki araçlara olan talep fazla. Hala belirsizlik olduğu için 200 bin ile daha fazla fiyatı olan araçların satışı çok düşük” dedi.

“MANUEL VİTESLİ ARAÇLARA TALEP YOK”

İnsanların rahat, ekonomik ve otomatik vites araç istediğini vurgulayan Özkan, “Geçen yılın aynı aylarında hem satışlar hem de araçların fiyatları daha iyiydi. Birçok esnafın 1 ay boyunca satış yapmadığını biliyoruz. Aşının gelmesiyle panik havası dağılınca şubattan sonra rahatlamayı bekliyoruz. Manuel vites araç satışımız yok” diye konuştu.

“ARAÇLAR HİÇBİR ZAMAN DEĞER KAYBETMİYOR”

İkinci el otomobilin yatırım aracı olduğunu belirten Özkan, “Evden sonra en değerli şey arabadır. Kişiler arabayı ev almak için kaparo olarak düşünüyor. Araç fiyatları hiçbir zaman değer kaybetmiyor, 20 yaşında da olsa kıymeti var. Araç üretimleri başladı. 2021’de bu yılın açığını kapatacağımızı düşünüyorum, yeni yıldan umutluyum. Yılın ilk çeyreğinden sonra piyasanın hareketleneceğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Araç alacaklar dikkat: Fiyat indiren de var, faizi sıfırlayan da
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İkinci el araç fiyatlarının uçuşa geçerek sıfır araç fiyatlarına ulaşmasının ardından araç satın alacaklar ise sıfır modellerdeki kampanyaları araştırmaya başladı.
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Ekim ayı itibariyle çok sayıda otomobil markası kimi modeller için bir bir kampanyalarını duyurmaya başladı.
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15 aya kadar sıfır faiz seçeneği ile satışa çıkarılan modeller için kampanya başvuru süresi 31 Ekim'e kadar tanımlanırken, aylık 1499 TL ödeme seçeneğiyle araç sahibi olunacak.
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İşte Opel, Honda, Citroen, Dacia, Hyundai, Kia, Pegeout, Renault ve diğer otomobil üreticilerinin ekim ayı kampanyaları...
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Ekim ayının 31'ine kadar Citroen yetkili satıcılarından Kredi Koruma Sigortası alan kişilere % 0, %1,33 ve %1,39 faiz oranıyla araç kampanyalarına katılabiliyor. ​
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Bu kampanyalar, 18 bin liradan başlayan ve 80 bin liralık PSA Finans Kredilerinde geçerli oluyor. 2020 Ekim ayı Citroen sıfır otomobil kampanyaları 12 aydan başlayarak 48 aya kadar devam ederek 31 Ekim'den sonra bitecek.​
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Dacia Finans'tan kredi kullananlara özel yapılan kampanyalar Dacia'nın; Duster Comfort ECO-G, Sandero Easy-R ve Dokker Combi Ambiance ECO-G modellerinde geçerli olacak.​
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Dokker Combi aylık 1.499 TL, Otomatik vites ile Sandero Easy-R, 144.900 TL ve Duster Eco-G 161.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Kasko ve trafik sigortası bu fiyatlara dahil değil.
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Honda Civic Sedan için %0.99'luk faiz oranıyla ekim ayının sonuna kadar 12 ay vadeli 60.000 TL'lik taşıt kredisi kampanyasına showroomlardan başvuru yapılabiliyor.​
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Kampanya sadece Honda Civic Sedan model sıfır araçlar için geçerli olacak.​
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31 Ekim'e kadar devam edecek Hyundai sıfır araba kampanyası ise % 0,99 faiz fırsatı, 40.000 TL kredi tutarı ve 15 aylık vade ile verilecek.​
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Kampanya Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerli olacak. Ayrıca TUCSON ve KONA %0,99 faiz fırsatıyla, 193.000 TL'den başlayan fiyatlarla kampanyalara başladı. Kampanya tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerli olacak.​
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Kia yetkili satıcılarında yüzde 89'a varan faiz avantajlarıyla belirli araçlarda 18 ay vade ile kampanyalar başlatıldı.​
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Bu kampanyalar, 100 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor. Kia Ekim ayı sıfır araba kampanyaları 31 Ekim'e kadar geçerli olacak.​
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Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcıları'nda geçerli MINI sıfır araç kampanyası ise takas desteği ile verilecek. ​
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Bu kampanya 2020 model yılı MINI Cooper Countryman, MINI One Dizel Countryman ve MINI Countryman ALL4 otomobilleri için geçerli olacak. MINI 5 kapı özelliği olan araç da bu kampanyadan faydalanacak. Kampanya 31 Ekim tarihinde sona erecek.​
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Ekim ayının sonuna kadar devam edecek olan Peugeot sıfır araba kampanyaları 1 Ekim'de başladı. Aylık %0,99 faiz imkanlarıyla başlayan otomobil kampanyası 12 ay vadeli olarak verilecek.​
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Ekim ayı Renault sıfır otomobil kampanyalarında ise yeni CLIO aylık 1.599 TL ödeme imkanlarıyla veriliyor.
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Kampanya yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg otomobilin perakende satın alımında uygulanan 130.900 TL'lik fiyat ile geçerli olacak. 31 Ekim tarihinde ise kampanya sonlanacak.
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Diğer Renault kampanyaları ise şöyle; CLIO HB 120.400 TL'den, MEGANE Sedan 178.500 TL'den başlayan fiyatlarla kampanyası devam ediyor.​
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Ekim ayında 100.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %0 faizli ödeme seçeneği ile Jeep Compass ve Jeep Renegade ekim ayı sonuna kadar verilecek.
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Bu kampanya ise diğer kampanyalardan farklı olarak 15 Ekim'e kadar devam edecek.
Araç alacaklar dikkat: Fiyat indiren de var, faizi sıfırlayan da
Ekim ayı ile birlikte harekete geçen otomobil firmaları müşteri çekmek için kampanya yarışına başladı. 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyalar kapsamında fiyat indiren de var faizi 15 aya kadar sıfırlayan da. İşte sıfır otomobilde ekim ayı kampanyaları..


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